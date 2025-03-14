Kütahya'da Marketlerde Fiyat Takibi Denetimi Yapıldı

Kütahya'nın Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde marketlerde fiyat takibi denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeli tarafından, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde marketlerde fiyat takibi denetimi yapıldı. - KÜTAHYA