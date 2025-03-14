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Kütahya'da Marketlerde Fiyat Takibi Denetimi Yapıldı

Kütahya'da Marketlerde Fiyat Takibi Denetimi Yapıldı
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Kütahya'nın Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından marketlerde fiyat takibi denetimi yapıldığı bildirildi. Denetim, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde marketlerde fiyat takibi denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeli tarafından, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde marketlerde fiyat takibi denetimi yapıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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