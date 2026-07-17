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ORKÖY destekleriyle Kütahya'da 64 aileye manda yetiştiriciliği desteği

ORKÖY destekleriyle Kütahya'da 64 aileye manda yetiştiriciliği desteği
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY projesi kapsamında manda yetiştiriciliği desteğiyle 64 aileye 3'er adet manda vererek üretime katkı sağladı. Proje ile orman köylüsünün gelirinin artırılması ve ekonomiye katkı hedefleniyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ORKÖY tip projesi kapsamında yürütülen Manda Yetiştiriciliği Projesi ile orman köylülerine yönelik destekler sürüyor.

Proje kapsamında Tavşanlı ilçesine bağlı Çobanköy'de 2020 yılında 9 aileye, 2024 yılında 10 aileye ve 2025 yılında 14 aileye olmak üzere toplam 33 aileye ORKÖY kredi desteği sağlandı.

Merkez ilçeye bağlı Karaöz köyünde ise 2022 yılında 9 aileye, 2023 yılında 20 aileye ve 2024 yılında 2 aileye olmak üzere toplam 31 aile, "Proje Köy" uygulaması çerçevesinde ORKÖY manda yetiştiriciliği kredi desteğinden yararlandı.

Destek kapsamında her aileye 3'er adet manda verilerek toplam 64 aileye üretime katkı sağlayacak hayvan desteği sunuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ORKÖY Manda Yetiştiriciliği Projesi ile hem orman köylüsünün gelir seviyesinin artırılmasının hem de ülke ve il ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, proje kapsamındaki desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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