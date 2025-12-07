Haberler

Kütahya'da küçükbaş hayvancılığa yeni destek programı

Güncelleme:
AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı bütçesi kapsamında hayata geçirilecek küçükbaş hayvancığı geliştirme projesini duyurdu. Proje, üretimi artırmayı ve bölgedeki küçükbaş hayvancılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı bütçesi kapsamında hayata geçirilecek yeni bir proje ile küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik önemli bir destek programı başlatacaklarını açıkladı.

Milletvekili Demir, yapılacak çalışmanın hem üretimi artırmayı hem de küçükbaş hayvancılığı bölgede daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi: "Özel İdare tarafından 2026 bütçesi başlamak üzere yaptığımız bir proje var. Bu proje kapsamında küçükbaş hayvancılığı yükselten ya da geliştirilmesiyle ilgili bir destek programı başlatıyoruz inşallah."

Milletvekili Mehmet Demir, projeye katkı sunan tüm kurum ve yöneticilere teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta Kütahya Valimiz olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İl Genel Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize ve il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla Kütahyalı hemşerilerimize de bu konuyu duyurmuş olalım. Hepinize teşekkür ediyorum." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
