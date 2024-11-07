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Kütahya'da Kışa Hazırlık: Kombi Bakımının Önemi

Kütahya'da Kışa Hazırlık: Kombi Bakımının Önemi
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Kütahya'da kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kombi bakımına ilgi artıyor. Bakım ustası Cem Bingöl, hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de kombinin ömrünü uzatmak için düzenli bakımın önemini vurguladı.

Kütahya'da kış ayları yaklaşması ile kombi bakımı yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı. Bakım ustası Cem Bingöl, bakımın önemini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Cem Bingöl, kış aylarında hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de kombinin ömrünü uzatmak için bakım yapılması gerektiğini ve kombi bakımını yetkili ve özel servislerin yapması gerektiğine dikkat çekti.Bingöl, "Biz termostatlı kullanımı tavsiye ediyoruz, çünkü cihazımıza yüzde 5 ile 7 arasında tasarruf yaptırıyor. Ayrıca evimizi sabit sıcaklıkta tutuyor. Bize hem elektrik hem de doğalgazda tasarruf ettiriyor" diye konuştu.

Kombinin dikkat edilmesi gereken noktaları olduğunu belirten Bingöl, "Su basıncı, tesisatın temizliği cihazın verimliliğini etkileyen şeyler. Kombinin su basıncı 1 ile 2 seviyesi arasında olmalı, 1.5 bar idealdir. Fazla su basarsak kombinin altından suyu boşaltabilir, evimizi su basabilir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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