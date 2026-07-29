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Kütahya’da karnabahar ve çörekotu üretimi denetlendi

Kütahya’da karnabahar ve çörekotu üretimi denetlendi
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Merkez ilçesine bağlı Çöğürler köyünde İl Özel İdaresi desteğiyle yürütülen karnabahar ve çörekotu projeleri kapsamında ekimi yapılan alanlarda saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Merkez ilçesine bağlı Çöğürler köyünde İl Özel İdaresi desteğiyle yürütülen karnabahar ve çörekotu projeleri kapsamında ekimi yapılan alanlarda saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Teknik ekipler, proje kapsamında üretimi yapılan karnabahar ve çörekotu tarlalarında incelemelerde bulunarak ürünlerin gelişim durumunu yerinde değerlendirdi. Gerçekleştirilen kontrollerde üretim süreci takip edilirken, projelerin planlanan şekilde ilerleyip ilerlemediği de gözden geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, proje çalışmalarının düzenli olarak izlenmeye devam edeceğini belirterek, üreticilere teknik destek sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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