Kütahya'da Yol Yapım Çalışmaları Değerlendirildi
Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında Simav, Gediz, Şaphane, Çavdarhisar ve Pazarlar ilçelerindeki yol yapım çalışmaları için brifing toplantısı yapıldı. Toplantıya milletvekilleri ve il protokolü katıldı. Kütahya-Simav-Demirci Ayrımı Yolu ile Simav-Abide Devlet Yolu'ndaki çalışmaların durumu ele alındı, Vali Işın projelerin takvimine uyulması ve en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.
Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, Simav, Gediz, Şaphane, Çavdarhisar ve Pazarlar ilçelerinde devam eden yol yapım çalışmalarının ele alındığı brifing toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, il protokolü ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, Kütahya-Simav-Demirci Ayrımı Yolu'nun Çavdarhisar-Abide arasındaki kesimi ile Simav-Abide Devlet Yolu'nda devam eden çalışmaların mevcut durumu ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Yol projelerinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Musa Işın, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürülmesi ve projelerin en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.