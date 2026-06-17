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Kütahya'da hububat demonstrasyon alanlarında yüksek verim beklentisi

Kütahya'da hububat demonstrasyon alanlarında yüksek verim beklentisi
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Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen hububat demonstrasyon alanlarındaki kontrollerde, bu yıl üretimde geçen yıllara göre yüzde 30-40 oranında artış beklendiği açıklandı. Ortalama verimin dekarda 350-500 kilogram arasında olması öngörülüyor.

Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen hububat demonstrasyon alanlarında kontrol çalışmaları sürüyor. Yapılan gözlemler, bu yıl üretimde önceki yıllara göre yüzde 30-40 oranında artış beklendiğini ortaya koydu.

Yetkililer, çeşitlere göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama verimin dekarda 350 ile 500 kilogram arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti. Yapılan incelemeler, ekim alanlarındaki gelişimin olumlu yönde seyrettiğini gösteriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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