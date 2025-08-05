Kütahya'da Hububat Hasadı Kontrolleri Devam Ediyor

Kütahya'da Hububat Hasadı Kontrolleri Devam Ediyor
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Kütahya merkez köylerinde hububat hasadı sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver denetimlerini gerçekleştiriyor. Yangın güvenliği, operatör belgeleri ve hasat makineleriyle ilgili kontroller yapılarak dane kaybı tespiti için ölçümler alınıyor.

Kütahya merkez köylerinde hububat hasadı tüm hızıyla sürenken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Seyitömer ve Darıca köylerinde gerçekleştirilen denetimlerde, biçerdöver, balya ve hasat makinelerinin yangın söndürücü ve su tankerleri, operatör belgeleri, elek temizlik ve ayarları kontrol edildi. Tarlalarda dane ve sap kaybı yaşanmaması için biçim yüksekliği ve başaklardaki dane durumu incelendi.

Gıda güvenliği ve çiftçi kazancı için sahada olduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, dane kaybı tespiti için 40x40 santimetre alanlarda yapılan ölçümlerde, sınır değer olan yüzde 2 oranının esas alındığını belirtiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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