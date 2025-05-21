Kütahya'da Hayvansal Gübre Deposu İçin Sözleşmeler İmzalandı

Kütahya'da Hayvansal Gübre Deposu İçin Sözleşmeler İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi kapsamında hayvansal gübre deposu yapımı için hak sahipleriyle sözleşmeleri imzaladı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde, hayvansal gübre deposu yapımı için başvurusu kabul edilen hak sahipleriyle sözleşmelerin imzalandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesinin "Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki hayvansal üretimden kaynaklanan baskıların azaltılması" amacıyla tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde tamamı Dünya Bankası tarafından karşılanmak üzere örnek hayvansal gübre deposu yapımı için başvurusu kabul edilen hak sahipleriyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında gerçekleşen imza töreniyle sözleşmeler imzalandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.