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Kütahya'da Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi İncelemesi

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Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa ilçesinde kurulacak Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Projenin hızı ve etkileri hakkında bilgiler verildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa ilçesinde kurulması planlanan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarete AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayıyla hayvancılık alanında bölgeye büyük katkı sağlayacak olan Aslanapa Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları hızla devam ediyor. Yer Seçim Komisyonu tarafından belirlenen Aslanapa Cumhuriyet Mahallesi'nde, hazineye ait 820 dekarlık alan üzerinde kurulması planlanan OSB'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu aşamasına gelindiği belirtildi. Vali Musa Işın, İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay'dan OSB'nin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Proje çerçevesinde, yılsonuna kadar parselasyon işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor. 2025 yılı itibarıyla altyapı çalışmaları bitirilerek, arsaların üreticilere teslim edilmesi planlanıyor.

"Modern tesislerle yılda 500 milyon liralık gelir sağlayacak"

Hayvancılık OSB, kırsaldan göçün önüne geçerek, modern tesislerle yılda 500 milyon liralık gelir sağlayacak. 18 binden fazla hayvanın besleneceği 75 işletmenin yer alacağı bu sanayi bölgesinde biyogaz tesisi, yem fabrikası, kesimhane, depolama alanları ve eğitim merkezi de bulunacak. Ayrıca, işletmelerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bir güneş enerjisi santrali de kurulacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Musa Işın Aslanapa Politika Ekonomi Çevre Yaşam Tarım

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