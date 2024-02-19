Kütahya'da doğal afet mağduru çiftçiye yardım eli

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ören köyünde doğal afet nedeniyle çadır ağılı göçen küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Çakıcı'ya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yardım eli uzatıldı.

Örenköy de Ahmet Çakıcı'ya ait ağılda 15 Şubat'ta meydana gelen ve yaklaşık 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu çadır ağılın göçmesi ile ilgili İl Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen çadır ağıl yetiştiricinin müracaatının ertesi günü kurulumu yapılarak mağduriyeti giderildi.

Devletin vatandaşının yanında olmaya devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, " Afetler hiçbirimizin arzu edeceği bir durum değildir. Devlet, millet birlikteliği ile çaba gösterildi. Dayanışmanın örneğini göstermek için buradayız" dedi.

Kendisine verdikleri destekten dolayı yetkililere teşekkür eden Üretici Ahmet Çakıcı, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok mutlu oldum" diye konuştu. - KÜTAHYA