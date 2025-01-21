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Kütahya'da Çöp Toplama Araçları Hibe Edildi

Kütahya'da Çöp Toplama Araçları Hibe Edildi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Hisarcık İlçesi'ne yeni bir çöp toplama kamyonu ve 65 çöp konteyneri hibe etti. Yeni hizmetlerin 25 köyün atıklarının toplanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Kütahya İl Özel İdaresinin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hisarcık İlçe Özel İdaresine yeni çöp toplama kamyonu ve 65 çöp konteyneri hibe edildiği öğrenildi.

İlçeye bağlı 25 köydeki atıkların toplanması amacıyla İl Özel İdaresinin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İlçe Özel İdaresine hibe edilen yeni çöp toplama kamyonu hizmete girerken, hibe 65 çöp konteyneri de köylere dağıtıldı. Yeni çöp kamyonunun ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kaymakam Muhammet Samet Bahar, çöp kamyonunun ilçeye kazandırılmasına emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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