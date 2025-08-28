Kütahya'da Çilek Üreticilerine İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi Verildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, üreticilere İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kapsamında çilek üretimi ile ilgili eğitim verildi.

Daha sağlıklı ürün, daha güvenli gıda ve çevre dostu üretim amacıyla ilçeye bağlı Yalnızsaray köyünde çilek üreticilerine yönelik verilen eğitimde, ekim-dikim, yetiştiricilik, kayıtlılık, bitki besleme, hasat, depolama ve taşımacılık, sertifikasyon süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - KÜTAHYA