Kütahya'da Çilek Üreticilerine İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi Verildi
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çilek üreticilerine yönelik İyi Tarım Uygulamaları kapsamında eğitim verildi. Eğitimde, ekim-dikim, bitki besleme, hasat ve sertifikasyon süreçleri gibi konular ele alındı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, üreticilere İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kapsamında çilek üretimi ile ilgili eğitim verildi.

Daha sağlıklı ürün, daha güvenli gıda ve çevre dostu üretim amacıyla ilçeye bağlı Yalnızsaray köyünde çilek üreticilerine yönelik verilen eğitimde, ekim-dikim, yetiştiricilik, kayıtlılık, bitki besleme, hasat, depolama ve taşımacılık, sertifikasyon süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
