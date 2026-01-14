Haberler

Domaniç Cezaevi'ne mandıra projesiyle süt üreticisine ve istihdama destek

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Domaniç ilçesinde açılması planlanan cezaevi bünyesindeki mandıra projesi ile yerel süt üreticilerine destek olunacağını ve hükümlülerin üretime katılarak ekonomiye kazandırılacağını duyurdu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde önümüzdeki günlerde açılması planlanan cezaevi bünyesinde kurulacak mandıra projesiyle hem bölgedeki süt üreticilerinin destekleneceğini hem de hükümlülerin üretime katılarak ekonomiye kazandırılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda projeye olumlu cevap alındığını belirten Mehmet Demir, Domaniç ve çevresinden günlük 30 ton süt toplanarak cezaevi içerisinde kurulacak mandırada işleneceğini ifade etti. Mehmet Demir, toplanan sütlerin üreticilerden standart fiyat üzerinden satın alınacağı, bu uygulamanın süt piyasasında fiyat istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Mehmet Demir, proje kapsamında cezaevi mandırasında üretilecek yoğurt, ayran ve peynir gibi süt ürünlerinin Domaniç başta olmak üzere Kütahya, Tavşanlı ve Bozüyük'teki cezaevlerinin ihtiyacını karşılayacağı ifade etti.

Milletvekili Mehmet Demir, mandıra projesinin aynı zamanda hükümlülerin meslek edinmesine imkan sağlayacağı, üretim sürecinde görev alan hükümlülerin belirli bir ücret karşılığında çalışarak gelir elde edebileceği anlattı.

Demir ayrıca Avrupa Birliği destekleri kapsamında yürütülen IPARD projeleri çerçevesinde, 2026 yılı itibarıyla Kütahya'nın destek kapsamına alındığını açıkladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
