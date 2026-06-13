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Simav'da aspir ekili alanlarda kontroller gerçekleştirildi

Simav'da aspir ekili alanlarda kontroller gerçekleştirildi
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Kütahya İl Özel İdaresi bütçesiyle yürütülen Aspir Tohumu Dağıtım Projesi çerçevesinde, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kestel Köyü'nde aspir ekili alanlarda arazi kontrolleri gerçekleştirdi. Bitkilerin gelişim durumu incelenirken üreticilere teknik bilgilendirme yapıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi bütçesi kapsamında yürütülen Aspir Tohumu Dağıtım Projesi çerçevesinde, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Kestel Köyü'nde ekili alanlarda arazi kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan saha çalışmalarında aspir ekili parsellerin gelişim durumu yerinde incelenirken, bitkilerin genel sağlık durumu ve gelişim süreçleri değerlendirildi. Ayrıca üreticilere yetiştiricilik sürecine ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulunularak öneriler aktarıldı.

Tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılması, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen teknik takip ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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