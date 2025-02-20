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Kütahya'da Altıntaş Zafer OSB'ye Doğalgaz Bağlantısı Sağlandı

Kütahya'da Altıntaş Zafer OSB'ye Doğalgaz Bağlantısı Sağlandı
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Kütahya Altıntaş Zafer OSB'nin altyapı projeleri kapsamında, bölgeye 9.25 kilometre dış hat ve 14 kilometre iç hat doğalgaz hattı yapımı tamamlandı. Vali Musa Işın, projelerin OSB'nin büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Kütahya Altıntaş Zafer OSB dışında 9,25 kilometre, OSB içerisinde ise 14 kilometre uzunluğundaki doğalgaz hattının yapımının tamamlanarak bölgeye doğalgaz verildiği bildirildi.

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Altıntaş Zafer OSB'nin altyapı çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan doğalgaz projeleri ele alındı. Altıntaş Zafer OSB dışında 9,25 kilometre, OSB içerisinde ise 14 kilometre uzunluğundaki doğalgaz hattının yapımı tamamlanarak bölgeye doğalgaz verildiği belirtildi. Ayrıca OSB'nin gelişimi için yürütülen projeler ve geleceğe yönelik planlamalar değerlendirildi.

Vali Musa Işın, gerçekleştirilen çalışmaların Altıntaş Zafer OSB'nin daha verimli ve etkin bir şekilde büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti. OSB'nin sanayi yatırımları açısından cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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