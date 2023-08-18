"Kütahya 30 Ağustos OSB'de 216 hektarlık genişleme alanı yatırımcılarımıza hayırlı olsun"

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, 216 hektarlık genişleme alanının yatırımcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

30 Ağustos OSB'nin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını kaydeden Çetiner, "Bölgemiz; 2006'lı yıllında ilimizdeki Organize Sanayi Bölgelerinin gelişimiyle birlikte merkezde kurulan 2'nci, ildeki 4'üncü Organize Sanayi Bölgesidir. 2009 yılında Kütahya Mobilya firması tarafından Bölgemizdeki ilk fabrikanın temeli atılmıştır. Yaklaşık 14 yıl sonra bugüne geldiğimizde Organize Sanayi Bölgemizdeki tüm parsellerin tahsisi yapılmış yüzde 100 doluluk oranı ve 2 bin 250 çalışanı ile yatırımcısına ve ülkesine kazandıran bir konuma gelmiştir. İlk kurulduğu günden bu yana hem fiziksel hem de altyapı hizmetleri anlamında planlı bir şekilde büyüyen ve gelecekte doğacak ihtiyaçları öngörüp takvimine alarak bunlar için gerekli yatırımları yapan bir Bölge olmamız, bizlerin hep bir adım ileride olmamızı sağlamıştır. Ayrıca belirtmek isterim ki her yıl olduğu gibi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Antalya ve Eskişehir illerinin de aralarında bulunduğu, 2022 yılının en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listelerinde Organize Sanayi Bölgemiz bünyesinde faaliyet gösteren firmalarımızın bulunması ayrı bir gurura vesile olmaktadır" dedi.

"Türkiye'nin ve Kütahya'mızın güçlü bir sanayisi için çalışıyoruz"

Genişleme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Çetiner, "Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizde çalışmalarımızı ve projelerimizi; kısa, orta ve uzun vadeli bir sanayi vizyonuyla, Türkiye'nin ve Kütahya'mızın güçlü bir sanayi ve gelişim bölgesi olması amacıyla çalışmalarımızı planlamış bulunmaktayız. Amacımız bölgemiz sanayicilerine rekabet şartları oluşturabilmek adına kaliteli ve düşük maliyetli, sürekli ve kati hizmet sağlamaktır. 215,80 hektarlık genişleme imar planımızın onaylanması ve ön tahsise hazır hale gelmesi bilgisini, öncelikle Kütahya'mıza, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennilerimizle sizlerle paylaşmak isteriz. Organize Sanayi Bölgemizin bu noktalara gelmesinde emeği geçen ve katkıda bulunan herkesi kutluyor, bölgede yapmış oldukları çalışmalarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji bakanlarımıza, milletvekillerimize, bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen tüm bakanlık bürokratlarına, Kütahya Valimize, Milletvekillerimize, Kütahya belediye başkanımıza ve belediye meclisimize, tüm sanayicilerimize, yönetim kurulu üyelerimize, bölge müdürümüze, bölge müdürlüğü çalışanlarımıza, emeği gecen herkese teşekkürlerimi sunuyor, yapılan bu hizmetlerin ilimize, bölgemize, ülkemize ve sanayicilerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA