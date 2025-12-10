Haberler

Simav'ın Kuşu beldesinde günlük 15 bin yumurta üretimi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde İsmail Çetiner tarafından kurulan yeni üretim tesisi, 16 bin tinted coral cinsi tavukla günlük yaklaşık 15 bin yumurta üretmeye başladı. Tesisteki üretim süreçleri, Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, iş insanı İsmail Çetiner tarafından kurulan yeni üretim tesisi, 16 bin adet tinted coral cinsi tavukla günlük yaklaşık 15 bin yumurta üretimine başladı.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan tesise ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. 16 bin tavuk kapasiteli tesiste üretim süreçleri yerinde değerlendirildi. Ziyaret kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurullah Özdemir, yumurta paketleme için gerekli İşletme Onay Belgesini çiftlik sahibi İsmail Çetiner'e takdim etti. Bununla birlikte tesis, ilçede bu kapsamda onay alan ilk ticari yumurtacı kanatlı işletmesi oldu.

Kuşu'nun girişimci iş insanı İsmail Çetiner, bölgenin tavukçuluk için uygun iklim şartlarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Yıllar önce Kuşu'da onlarca tavuk çiftliği vardı. Ancak özellikle Batı Anadolu'da etkili olan Kuş gribi gibi salgın hastalıklar nedeniyle bu sektör beldemizde büyük zarar gördü. Şimdi kurduğumuz tesisle Kuşu'nun tekrar bu alanda söz sahibi olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çetiner, tesiste günlük üretim kapasitesine ilişkin de bilgi verdi: "Tinted coral cinsi 16 bin yumurta tavuğundan günde yaklaşık 15 bin yumurta elde ediyoruz. 30'lu koli olarak günlük 500 koli, 15'li koli olarak ise 1000 koli yumurtayı anlaşmalı alıcılarımıza teslim ediyoruz."

Yeni tesisin, Kuşu'nun tarımsal üretim çeşitliliğine ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
