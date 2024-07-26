Kuşadası Ticaret Odası'ndan Güneş Enerji Santrali Üretimine Başladı

Geçtiğimiz aylarda kendi elektriğini üretmek için çalışma başlatan Kuşadası Ticaret Odası'nda, hizmet binasının çatısında kurulumu tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) üretime başladı.

Yeşil bir gelecek ve daha sonraki nesillere temiz bir dünya bırakmak için temiz enerjiyi destekleyen Kuşadası Ticaret Odası, attığı bu adımla aynı zamanda elektrik giderinden de tasarruf sağlayacak. Meclis üyeleri ile birlikte bu gururu yaşadıklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Kurum olarak, çevreye zarar vermeden güneşten yayılan enerji ile kendi elektriğimizi üretmeye başladık" dedi. Akdoğan sözlerinin devamında "Çevre bilinci sadece doğanın kirlenmesini önlemek değil, aynı zamanda tasarruf ve israf konularında da farkındalığımızın artmasıyla ilgilidir. Biz de, gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu adımı attık. Aynı zamanda bu tasarrufumuzdan daha fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz. Binamızın elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacağımız GES ile ürettiğimiz elektriğin fazlasını satarak öğrencilere verdiğimiz burs fonuna aktaracağız. Böylece hem çok yüklü elektrik giderinden kurtulacağız, hem de temiz bir dünya bırakmayı hedeflediğimiz gelecek nesillere daha fazla katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin çok avantajlı olduğunu da vurgulayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Hem çevreyi koruyup hem de tasarruf sağladığımız Güneş Enerji Sistemimiz ile daha temiz bir dünya için temiz enerjiyi destekliyoruz" dedi. - AYDIN