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Kuşadası Ticaret Odası'nda Dijital Pazarlama Eğitimi Devam Ediyor

Kuşadası Ticaret Odası'nda Dijital Pazarlama Eğitimi Devam Ediyor
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Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen Dijital Pazarlama eğitimleri, katılımcılara strateji oluşturma, içerik pazarlama ve sosyal medya gibi konularda bilgi sağlıyor. Eğitimin interaktif ve uygulamalı olması sayesinde katılımcılar, dijital dünyada daha etkin olma fırsatı yakalıyor.

Kuşadası Ticaret Odası'nda, Dijital Pazarlamaya Giriş konulu eğitimler aralıksız sürüyor.

Dijital çağın vazgeçilmez bir parçası olan "Dijital Pazarlama" konusunda Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından 3 gün süren eğitim çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, aynı zamanda uygulamalı olarak da gerçekleşen eğitimde dijital pazarlama stratejisi oluşturmaktan, içerik pazarlamaya, sosyal medya ve e-mail pazarlamalarından, arama motoru optimizasyona, pek çok konuyla ilgili bilgi aldı. İnteraktif olarak gerçekleşen ücretsiz eğitimi son derece faydalı bulduklarını dile getiren katılımcılar, Kuşadası Ticaret Odası yönetimine teşekkür etti. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, özellikle kış aylarında üyelere yönelik eğitimlere ağırlık verdiklerini belirterek, Kuşadası Ticaret Odası'nda önümüzdeki günlerde farklı konularda eğitimlere devam edileceğini, konularla ilgili duyuruların sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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