Kuşadası Ticaret Odası'nda Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası'nda, Ağustos ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla yapıldı. Meclis Başkanı Bülent İlbahar başkanlığındaki toplantıda, üyelerden gelen sorun ve talepler aktarıldı. Ayrıca, Kuşadası Kimliğini Arıyor konulu Kent Kimliği Çalıştayı çerçevesinde odak toplantısı yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda, Ağustos ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla yapıldı. Meclis Başkanı Bülent İlbahar başkanlığındaki Ağustos ayı Olağan Meclis toplantısında, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve KUTO Meclis üyeleri tarafından Günel'e, üyelerden gelen sorun ve talepler aktarıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın öncelikle aktardığı sorunlar arasında çevre yolunda yaşanan su taşkınları ve yaz aylarında ilçe merkezinde yer alan kanaldan gelen kötü kokular yer aldı. Aynı zamanda otopark, sorununun da yine gündeme geldiği toplantıda; Kent Meydanı projesi ve Toprak Sahada yapılması planlanan Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projeleri hakkında sunum yapan ve bilgi veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu projelerin bitmesiyle otopark sorunun da büyük ölçüde çözüleceğini ve aktarılan sorunlarla ilgili de mutlaka çalışma yapılacağını söyledi.

KUTO Ağustos Ayı Olağan Meclis toplantısında ayrıca "Kuşadası Kimliğini Arıyor" konulu Kent Kimliği Çalıştayı çerçevesinde odak toplantısı yapıldı. Çalıştaya hazırlık öncesinde Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kent Dayanışması Temsilcisi Bülent Tokuçoğlu ve Çalıştay Yürütme Kurulu Üyesi Faik Bayramoğlu toplantıya katılarak, yaptıkları sunumla beraber Kuşadası'ndaki sorunlar, çözümler ve önerilerle ilgili meclis üyelerinden görüş aldı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasıyla son bulan toplantıda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Meclis toplantısına katılarak soruları cevaplayan ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve Kuşadası Kent Kimliği Çalıştayı'nda emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN