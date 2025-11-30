Haberler

Kuşadası'nda Zeytin Hasadı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, memecik cinsi zeytinlerin hasadı ile zeytinyağı üretim tesislerinde sıkım işlemlerine geçildi. Yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere zeytinler işlendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytinyağı üretim tesislerinde 'memecik' cinsi zeytinlerin sıkımına geçildi. Tesislerde, Ege Bölgesi'ne özgü 'memecik' cinsi zeytinler işlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere yağa dönüştürülüyor.

Kuşadası'nda zeytin hasadı, yağmurların toprağı ıslatmasının ardından başladı. Zeytinyağı fabrikaları da yağ üretimine geçti. Kirazlı Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı üretim tesisinde sezonun ilk zeytinleri işlendi. Üreticiler, sabah saatlerinde bahçelerinden çırparak topladıkları 'memecik' cinsi zeytinleri traktör ve kamyonetlerle tesise getirdi. Tesise getirilen zeytinler önce yıkandı, ardından kırma ve ezme işlemine tabi tutuldu. İşlemin ardından elde edilen zeytin hamuru, yağ ve posasının ayrışması için yaklaşık 1 ila 1,5 saat dinlendirildi. Daha sonra santrifüj sistemine aktarılan hamur, sıcak veya soğuk suyla yıkanıp filtrelendi. Elde edilen yağ, natürel haliyle bidonlara dolduruldu. Bu yıl ilçedeki 26 bin dekarlık alandan 13 bin ton yağlık zeytin elde edilmesinin beklendiği belirtildi. 'Memecik' zeytinlerinden üretilen yağların tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışına gönderileceği ifade edildi.

'ZEYTİNYAĞI ÇOK DEĞERLİ BİR ÜRÜN'

Kuşadası'nda daha çok memecik cinsi zeytinin yetiştiğini belirten üreticilerden Ferruh Adalıoğlu, "Bunun yanında Gemlik cinsi dediğimiz sofralık zeytin de tesisimizde işleniyor. Biz soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu şekilde üretilen zeytinyağının polifenol oranı yüksek oluyor. Zeytinyağı çok değerli bir ürün. Birçok hastalığa iyi geliyor. Bu nedenle ülkemizde zeytin ağaçlarına sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.