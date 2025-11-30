Kuşadası'nda Zeytin Hasadı Başladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytinyağı üretim tesislerinde 'memecik' cinsi zeytinlerin sıkımına geçildi. Tesislerde, Ege Bölgesi'ne özgü 'memecik' cinsi zeytinler işlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere yağa dönüştürülüyor.

Kuşadası'nda zeytin hasadı, yağmurların toprağı ıslatmasının ardından başladı. Zeytinyağı fabrikaları da yağ üretimine geçti. Kirazlı Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı üretim tesisinde sezonun ilk zeytinleri işlendi. Üreticiler, sabah saatlerinde bahçelerinden çırparak topladıkları 'memecik' cinsi zeytinleri traktör ve kamyonetlerle tesise getirdi. Tesise getirilen zeytinler önce yıkandı, ardından kırma ve ezme işlemine tabi tutuldu. İşlemin ardından elde edilen zeytin hamuru, yağ ve posasının ayrışması için yaklaşık 1 ila 1,5 saat dinlendirildi. Daha sonra santrifüj sistemine aktarılan hamur, sıcak veya soğuk suyla yıkanıp filtrelendi. Elde edilen yağ, natürel haliyle bidonlara dolduruldu. Bu yıl ilçedeki 26 bin dekarlık alandan 13 bin ton yağlık zeytin elde edilmesinin beklendiği belirtildi. 'Memecik' zeytinlerinden üretilen yağların tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışına gönderileceği ifade edildi.

'ZEYTİNYAĞI ÇOK DEĞERLİ BİR ÜRÜN'

Kuşadası'nda daha çok memecik cinsi zeytinin yetiştiğini belirten üreticilerden Ferruh Adalıoğlu, "Bunun yanında Gemlik cinsi dediğimiz sofralık zeytin de tesisimizde işleniyor. Biz soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu şekilde üretilen zeytinyağının polifenol oranı yüksek oluyor. Zeytinyağı çok değerli bir ürün. Birçok hastalığa iyi geliyor. Bu nedenle ülkemizde zeytin ağaçlarına sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), -