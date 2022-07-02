Kuruyemiş sanayicilerinden Malatya Ticaret Borsası'na ziyaret - Haberler

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Kuruyemiş sanayicilerinden Malatya Ticaret Borsası'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kuruyemiş sanayicilerinden Malatya Ticaret Borsası'na ziyaret

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri İşadamları Derneği (TÜKSİAD) başkanı ve üyeleri Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret ederek kayısı piyasası hakkında bilgi aldı.

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri İşadamları Derneği (TÜKSİAD) başkanı ve üyeleri Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret ederek kayısı piyasası hakkında bilgi aldı.

Kuru kayısı sektöründe hizmet veren ve kuru meyve tüketim ticaretini sağlayan TÜKSİAD'ın yapmış olduğu ziyaretten mutluluk duyduklarını belirten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, " Kuru meyve gurubunun önemli ürünlerinden bir tanesi de Malatya kuru kayısısı, biz sizler aracılığıyla Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın damak tadına ulaşabilmek için sizlerle bir iş ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Kayısı ile ilgili yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da size minnettarız" dedi. Özcan, ihracat değeri yüksek ürünlerin iç pazarda değerini koruyabilmesi ve hızlı bir şekilde tüketiciye ulaşabilmesi açısından TÜKSİAD'ın önemine değinerek, " Bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi ihracat değeri yüksek bir ürünü mutlaka iç pazarda da mevcut ihracattaki değerini koruyabilmesi için mutlaka hızlı bir şekilde tüketiciye ulaşmamız bu da sizin yoğun gayretlerinizle gerçekleşiyor" şeklinde konuştu. Pandemi döneminde tarımın yeniden keşfedildiğine değinen Özcan, "Son zamanlarda özelikle pandemi döneminde dünya tarımı yeniden keşfediyor. Özellikle kuru meyve gurubunu da bu alandaki bütün ürünleri de tüketici yeniden keşfediyor. İnsan sağlığı açısından da ürettiğimiz bu ürünlerin ne kadar önemli olduğunu yeni yeni farkına varıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKSİAD Başkanı Murat Yıldırım ise " Bu yıl kayısıdaki beklentiler nelerdir. Hem tedarikçi hem de kuruyemişçi tarafından bunları konuşmak için geldik. Çok güzel şeylerle karşılaştık. Kayısı hakkında neler yapabiliriz. Kuruyemişçiler olarak bizim kayısıya katkılarımız neler olabilir. Bize bu imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Özcan Türkiye Malatya Ekonomi Haberler

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