Kurumsal Girişimcilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nin kazananları, 26 Kasım tarihinde açıklandı. Etkinlikte, inovasyonu ve kurum içi girişimciliği teşvik eden projeler ödüllendirildi.

, Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde (KİG Ödülleri) kazananlar, 26 Kasım tarihinde Fast Company Türkiye tarafından gerçekleştirilen Corporate & Startup Day'de açıklandı.

Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi'nin kurum içi girişimcilik programları ve kurum-girişim iş birliklerini teşvik etmek amacıyla 7'ncisini düzenlediği KİG Ödülleri'ne geniş katılım gerçekleşti. Bu yılki başvurularda rekor bir ilgi gördü. Aday projelerin değerlendirilmesinde ana faaliyet alanıyla uyum, ortaya konan ölçülebilir değer ve ticarileşme temel kriterler olarak dikkate alındı. Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde fikrin çalışanlardan doğması, En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği kategorisinde girişimle birlikte ürün veya çözüm geliştirilmesi, En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinde ise ticarileşen fikir ve programa katılan çalışan sayısı belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

"Gerçek değer, değişimi başlatma cesaretinde"

Bu yılki ödüllere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş, rekor sayıdaki başvurunun Türkiye'de inovasyon iştahının ve kurumların bu alandaki kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Ağırbaş şöyle konuştu:

"Kurumsal girişimcilikte gerçek değer, 'en iyi' olma iddiasından çok, değişimi başlatma cesaretinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu yıl ödülleri herhangi bir sıralama yapmadan açıklamayı tercih ettik. Tüm başarılı projelerin eşit düzeyde takdir görmesi, dönüşüm odaklı yaklaşımımızla en uyumlu yöntem oldu. Kurumların içinden filizlenen projelerin ülkemizin ekonomisine, rekabet gücüne ve inovasyon kültürüne sunduğu katkıları görmek bizim için büyük bir ilham ve motivasyon kaynağı."

Aday projelerin değerlendirilmesinde, aralarında Tuğrul Ağırbaş'ında yer aldığı jüri heyeti; ana faaliyet alanıyla uyum, ortaya konan ölçülebilir değer ve ticarileşme gibi temel kriterleri dikkate aldı.

Türkiye'nin kurumsal girişimcilik başarıları ödüllerle taçlandı

7'nci Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde En iyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde; D-One (Doğuş Oto), Piapiri (ÜNLÜ&Co), Tahıl Kurutma Makinelerinde LPG Kullanımı (Aygaz) ilk üçte yer aldı. En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği Projesi kategorisinde; Ataletsel Sensör Geliştirme Projesi (Aselsan & OB Sensör), Kabin İçi Kamera ile Sürücü Yorgunluk Algılama (DMS) Teknoloji İş Birliği Projesi (Ford Otosan & Büyütech), Kolay Finansman (Türkiye İş Bankası & Figopara) isimli iş birliği projeleri ödüllerin sahibi oldu. En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinde ise ödülün kazananı, EKİG - Eczacıbaşı Kurum İçi Girişimcilik Programı (Eczacıbaşı Holding) oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
