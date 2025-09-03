Kuru Üzümde Kalite Artışı için Tel Sergi Yöntemi Öneriliyor

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sacit İnan, tel sergi yönteminin kuru üzümde kaliteyi artırdığını ancak yüksek maliyet nedeniyle üreticilerin tercih etmediğini söyledi.

Manisa ve ilçelerinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı başladı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırmacılarından Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sacit İnan, tel sergi uygulamasının kuru üzümde kaliteyi artırdığını ancak yüksek maliyet nedeniyle üreticiler tarafından tercih edilmediğini söyledi.

Manisa'nın dünyadaki en önemli Sultani çekirdeksiz üzüm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan İnan, hasat zamanının doğru belirlenmesinin randıman açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

İnan, "Özellikle hasat tarihini doğru belirlemek çok önemli. Bu bizim doğrudan randımanımızı etkileyen bir husus. Bizim Sultani çekirdeksiz üzümünü 22-23 hatta 24 kuru madde olmadan önce kesmememiz gerekiyor. Yaş üzümün tatlı parası, ekşi üzümün tatlı parası olur gibi laflar var üreticilerin arasında ama bizim ürünümüz 24 kuru madde ile kesmekle 17-18 kuru madde arasında kesmek arasında randıman ve tonaj bakımından çok büyük farklar var. Aynı bağdaki üzümü 18 ile 24 arasında kestiğimizde yüzde 20'lere varan randıman farkı oluşabiliyor. Bu aynı zamanda kuru üzümün kalitesini de etkiliyor. Mutlaka 23-24'e çıkan brikslerden sonra hasat yapmakta fayda var" dedi.

Hasatla birlikte üzüm kurutma sezonunun da başladığını belirten İnan, Enstitü bünyesinde yetiştirilen üzümlerin tel ve beton sergilerde kurutulduğunu ifade etti.

Üzümde kalite 1 puan artıyor

Tel sergilerin avantajlarına değinen İnan, "Tel sergiler ve yan tarafta yine üreticilerimizin büyük çoğunluğunun kullandığı toprak (beton) sergiler de var. Ancak burada yüksek sistem kurutma sergilerinden tel sergileri görüyorsunuz. Tel sergileri tercih etmemizin tabii ki sebepleri var. Burada gördüğünüz gibi tel sergiler tamamen zeminden, topraktan ve yabancı maddelerden üzümün uzaklaştırılmış şekilde serilmesi ile temiz üzüm elde edilmesini bize sağlıyor. Tabii ki kuruma süresi biraz uzuyor. Burada iki haftayı geçtiği oluyor. Normalde biz toprak sergide 7-8 günde üzümleri kurutuyoruz. Ancak burada yapılan araştırma sonuçlarına da göre, en az kuru üzümün tip puanında 1- 1,5 puan bize avantaj sağlıyor. Aynı zamanda topraktan, dışarıdan, zeminden gelecek olan yabancı cisimleri de bu şekilde engellemiş oluyor ve kaliteli üzüm kuru üzüm elde etmiş oluyoruz." diye konuştu.

"Maliyetli ancak avantajları fazla"

Sistemin yatırım gerektirdiğini kaydeden İnan, "Bu sistemde bir yatırım gerekiyor. Öncelikle üreticimizin tercih etmemesi sebeplerinin başında, ekonomik bir maliyet gerekiyor. Onun dışında sabit bir yere ihtiyaç var ve zemin olması gerekiyor. Dolayısıyla temel gerekçe ekonomik nedenlerden oluşuyor. Bu serginin aslında üreticiler açısından avantajı da var. Son yıllarda sergilerde hepimiz biliyoruz üzümler yağmura yakalanıyor. Bu tel sergilerin üzeri kapatılabiliyor, öyle de bir avantajı var. Yağmur yağdığı anda sergiler kapatıldığında yağmurun üzümü bozması da yağışların üzümü bozmasını engellenmiş olabiliyor. Ancak yüksek maliyet nedeniyle üreticilerimiz çok da tercih etmiyorlar. Aynı üzümü tele sermek ile toprağın üzerinde kanaviçe sermek arasında en az bir puan fark var. Bu tip puanı 1,5'lara kadar çıkabiliyor. Yani üreticimiz 9 numara üzüm yerine 10 numara üzüm ya da 8 numara üzüm yerine 9 numara 9,5 numara aynı üzümü elde edebiliyor. Böyle bir avantajı var, dolayısıyla kaliteli ürün ihracatta bizim önümüzü açıyor, kolaylık sağlıyor." dedi. - MANİSA