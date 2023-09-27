Denizli Buldan'ın yüksek kesimlerinde üretilen ve lezzetine doyulmayan olmayan kuru fasulyeler, traktörlerle ezilerek kabuklarından ayrılmaya başlandı. Buldan'ın 1150 metre rakımlı bölgelerinde yetişen ve lezzetiyle dünyaya adını duyuran Yayla kuru fasulyesi, tarlalardan toplanıp, bir haftalık sürede kurumaya başlanıyor. Tarladan toptancıya kilosu 30 liraya giden fasulye, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan geçerek tezgahta kilosu 50-60 lira arasında yerini alıyor.

Kuru fasulyenin sofralara yolculuğu traktörle ezilerek başladı

DENİZLİ - Denizli Buldan'ın yüksek kesimlerinde üretilen ve lezzetine doyulmayan olmayan kuru fasulyeler, traktörlerle ezilerek kabuklarından ayrılmaya başlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, geleneksel Türk mutfağının en sevilen yemeklerin başında gelen kuru fasulyede hasat başladı. Buldan'ın 1150 metre rakımlı bölgelerinde yetişen ve lezzetiyle dünyaya adını duyuran Yayla kuru fasulyesi, tarlalardan toplanıp, bir haftalık sürede kurumaya başlanıyor. Tarladan toptancıya kilosu 30 liraya giden fasulye, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan geçerek tezgahta kilosu 50-60 lira arasında yerini alıyor. Kuruduktan sonra sarı renge bürünen kuru fasulyelerin kabuklarından ayrılması için yere serdikleri örtülerin üzerinden traktörle çiğneyerek ayırdıklarını dile getiren üniversite öğrencisi Furkan Turan "Kuru fasulye tarlaya ekildikten sonra sulama yapmıyoruz. Arazilerin taban suyu yetiyor. Hasatta ise topladıktan sonra bir hafta kurutuyoruz. Daha sonra traktörle eziyor ve rüzgarlı havada kabuğundan sıyırmak için savuruyoruz. Küçük taneciklidir. Bölgemizin kuru fasulyesi çok seviliyor. Yüksek rakımda yetiştiği için lezzetiyle tercih ediliyor" dedi.

Kovanoluk Mahallesi'nde kuru fasulye üretimi yapan Orhan Aydın da, bu yıl iklim değişikliğinden dolayı zorluk yaşandığını ifade ederek "Mayıs on beşinde ekilmesi gerekirken, Haziran ayında ekebildik. Eylül sonu Ekim başında hasadımızı yapıyoruz. Bu yıl rekolte iyi. Bölgenin kuru fasulyesi meşhurdur. Bölgenin toprak yapısının değişik olması ve iklimi lezzetini artırır. Allah herkese ağız tadıyla yemeği nasip etsin" dedi.