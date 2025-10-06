Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüz emeklilik şüphesi taşıyan kişilere yönelik geniş çaplı bir denetim başlattı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yürütülen incelemelerde son aşamaya gelinirken, tespit edilen kişilere "savunma yazısı" gönderilmeye başlandı.

3 GÜN İÇİNDE BAŞVURU ŞARTI

Evine tebligat ulaşan kişilerin 3 iş günü içinde SGK'ya başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Bu süreçte emeklilerin yalnızca bilgisine başvuruluyor; neden şüpheli olarak listelendiklerine dair detaylı açıklama yapılmıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM

SGK, 2025 yılı itibarıyla oluşturduğu özel denetim ekipleriyle yapay zeka destekli geriye dönük taramalar başlattı. Sistem, ihbarları ve prim kayıtlarını analiz ederek "şüpheli emeklilik" durumlarını tespit ediyor. En sık karşılaşılan usulsüzlüklerin ise sahte sigortalılık ve sahte boşanma işlemleri olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER İZAHATA DAVET EDİLİYOR

Denetimler kapsamında sadece emekliler değil, aynı dönemde aynı işletmelerde çalışan kişiler de tanık olarak dinleniyor. Şüpheli işlemler tespit edilen emekliler, en yakın SGK il veya ilçe müdürlüklerine izaha davet ediliyor.

100 BİNE YAKIN KİŞİYE YAZI GÖNDERİLDİ

Şu ana kadar hazırlanan tebligat sayısının 100 bine yaklaştığı bildirildi. SGK, gelecek yıldan itibaren denetimlerin odağını daha küçük ve düşük nüfuslu illere kaydırmayı planlıyor.

USULSÜZLÜK TESPİTİNDE GERİ ÖDEME VE CEZA

Usulsüz emeklilik yaptığı belirlenen kişilerden, emeklilik süresince aldıkları maaşlar yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilecek. Ayrıca SGK, gerekli görmesi halinde bu kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunabilecek. Tespiti yapılan döneme ait primler iptal edilirken, yeniden emeklilik hakkı elde edebilmek için hem usulsüz alınan maaşın iadesi hem de eksik prim günlerinin yeniden tamamlanması gerekecek.