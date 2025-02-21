MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan öldürüldü
İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti

Aile Hekimliği'nde yeni dönem! Sistem sil baştan değişti

Küresel risklerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlar kırıyor

Küresel risklerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlar kırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel risklerin etkisiyle kıymatli maden fiyatları rekor serisini devam ettirirken ABD'de yüksek enflasyon ve Trump'ın ithalata ek vergi ısrarı altın fiyatlarını daha da yukarıya taşıyor. Son rekorla birlikte gram altın 3 bin 430 bandına oturdu.

21 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. ABD ekonomisindeki bozulmalar, Başkan Donald Trump'ın korumacı politikaları ve jeopolitik gerilimler, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yalnız bırakılması, altın fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bugün gram altın 3.430 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.430,0680 TL

Satış: 3.430,5950 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.930,7100 TL

Satış: 2.931,3900 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.488,9200 TL

Satış: 5.610,1400 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 21.957,2700 TL

Satış: 22.372,7100 TL

Gün içinde gram altın en düşük 3.426 TL, en yüksek 3.452 TL seviyelerini gördü ve şu an 3.430 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki bu artışın, ABD'nin ekonomik verilerindeki kötüleşme ve Başkan Trump'ın korumacı politikalarının yanı sıra, jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle devam etmesi bekleniyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Kerimcan'ın arkadaşı, adliyede sevinçten havalara uçtu
img

Ünlü oyuncudan karnı burnunda pozlar
img

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic için olay yaratacak sözler

Derbinin hakemine neler dedi neler
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.