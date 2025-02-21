Küresel risklerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlar kırıyor
Küresel risklerin etkisiyle kıymatli maden fiyatları rekor serisini devam ettirirken ABD'de yüksek enflasyon ve Trump'ın ithalata ek vergi ısrarı altın fiyatlarını daha da yukarıya taşıyor. Son rekorla birlikte gram altın 3 bin 430 bandına oturdu.
21 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. ABD ekonomisindeki bozulmalar, Başkan Donald Trump'ın korumacı politikaları ve jeopolitik gerilimler, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yalnız bırakılması, altın fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bugün gram altın 3.430 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.430,0680 TL
Satış: 3.430,5950 TL
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.930,7100 TL
Satış: 2.931,3900 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.488,9200 TL
Satış: 5.610,1400 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.957,2700 TL
Satış: 22.372,7100 TL
Gün içinde gram altın en düşük 3.426 TL, en yüksek 3.452 TL seviyelerini gördü ve şu an 3.430 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki bu artışın, ABD'nin ekonomik verilerindeki kötüleşme ve Başkan Trump'ın korumacı politikalarının yanı sıra, jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle devam etmesi bekleniyor.