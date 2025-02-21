Küresel risklerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlar kırıyor

21 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. ABD ekonomisindeki bozulmalar, Başkan Donald Trump'ın korumacı politikaları ve jeopolitik gerilimler, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yalnız bırakılması, altın fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bugün gram altın 3.430 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.430,0680 TL

Satış: 3.430,5950 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.930,7100 TL

Satış: 2.931,3900 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.488,9200 TL

Satış: 5.610,1400 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 21.957,2700 TL

Satış: 22.372,7100 TL

Gün içinde gram altın en düşük 3.426 TL, en yüksek 3.452 TL seviyelerini gördü ve şu an 3.430 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki bu artışın, ABD'nin ekonomik verilerindeki kötüleşme ve Başkan Trump'ın korumacı politikalarının yanı sıra, jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle devam etmesi bekleniyor.