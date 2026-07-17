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Yatırımcıların çip şirketlerinin hisselerinde satışa yönelmesi borsayı baskıladı

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Yatırımcılar büyük çip firmalarının hisselerini satarken küresel endeksler geriledi. ABD-İran gerginliğine rağmen petrol varilleri hafif değer kaybetti. ABD perakende satışları beklentilere paralel artarken işsizlik başvuruları düştü.

Yatırımcıların büyük çip şirketlerinin hisselerinde satışa yönelmesiyle küresel hisse senedi endeksleri üzerinde baskı oluşurken, ABD- İran arasındaki çatışmalara rağmen petrol fiyatları geriledi.

Yatırımcıların büyük çip şirketlerinin hisselerinde satışa yönelmesiyle küresel hisse senedi endeksleri geriledi. Açıklanan ekonomik veriler ve Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte ABD doları değer kazandı, ABD Hazine tahvili getirileri yükseldi.

Uzmanlar, Asya'dan ABD'ye kadar birçok bölgede çip hisselerinin değer kaybettiğini kaydederken, Tayvan merkezli çip üreticim şirketi TSMC'nin beklenenden güçlü yüzde 77'lik kazanç artışının bile yapay zeka odaklı teknoloji hisselerine yoğun yatırım yapan yatırımcıları etkilemeye yeterli olmadığının altını çizdi.

ABD'de ise perakende satışların geçtiğimiz ay beklentilere paralel olarak yüzde 0,2 arttığı belirtildi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüşün de akaryakıt istasyonlarındaki satış gelirlerini baskıladığı ancak, tüketicilerin diğer alanlardaki harcamalarını sürdürmesinin tüketim talebini desteklediği kaydedildi. Haftalık ilk işsizlik maaşı başvurularının ise 208 bine gerileyerek, ekonomistlerin 217 binlik beklentisinin altında kaldığı belirtildi.

Söz konusu verilerin, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz değerlerine ilişkin beklentilerini önemli ölçüde değiştirmemesi nedeniyle ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin sınırlı miktarda yükseldiği kaydedildi.

ABD-İran arasındaki gerilimde Tahran yönetiminin Yemen'deki Husilere uluslararası deniz taşımacılığı ile küresel enerji tedarik zinciri açısından kritik öneme sahip Kızıldeniz'in girişindeki Babülmendep Boğazı'nı kapatma talimatı verebileceğine yönelik iddialara rağmen, petrol vadeli işlem kontratları hafif geriledi. ABD ham petrolü yüzde 0,8 düşüşle varil başına 78,95 dolardan kapanırken, Brent petrol yüzde 0,85 gerileyerek varil başına 84,23 dolarda günü tamamladı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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