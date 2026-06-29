Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Haziran günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu sürelerin, 31 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.