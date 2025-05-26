Kurbanlık Alırken Küpe ve Ağırlık Uyarısı

Kurbanlık Alırken Küpe ve Ağırlık Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kurbanlık Alırken Küpe ve Ağırlık Uyarısı
Haber Videosu

Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara küpe uyarısında bulundu. Ayrıca, hayvan fiyatları hakkında bilgi verildi ve sağlıklı hayvanların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kurbanlık alırken küpe ve ağırlık uyarısı

KİLİS - Kurban Bayramı yaklaşırken, Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çekiç hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara önemli uyarılar geldi. Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirtirken, hayvan yetiştiricisi Ömer Yılmaz da büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Kilis'in en büyük danası olarak tanıttığı 1 ton 100 kiloluk kurbanlığın 300 bin liraya satıldığını söyledi. Küçükbaş hayvanların ise kilo başına 230 ila 260 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu belirtti.

"Küpesiz hayvanların satışı ve kesimi yasaktır"

Çekiç, hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Kurbanlık alırken küpeli olmasına özen gösterin. Küpesiz hayvanların satışı ve kesimi yasaktır" dedi.

"Zayıf hayvanların kurban edilmesini doğru bulmuyoruz"

Canlı hayvanların sağlıklı ve yeterli ağırlıkta olmasının da önemli olduğunu belirten Çekiç, "Zayıf hayvanların kurban edilmesini doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

"Küpesiz hayvanların kurban edilmesinin önüne geçmek için gereken her türlü tedbir alınıyor"

Çekiç, Kilis'te kurbanlıklarla ilgili tüm kontrollerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını da vurguladı. Çekiç, "Hem kesim alanlarında hem de hayvan sevk noktalarında ekiplerimiz gerekli denetimleri gerçekleştiriyor. Küpesiz hayvanların kurban edilmesinin önüne geçmek için gereken her türlü tedbir alınıyor" ifadelerini kullandı.

Kilis'in en büyük danası

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ömer Yılmaz. Kilis'in en büyük danası olduğunu belirten Yılmaz kurbanlık 1 ton 100 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti. Yılmaz, bu hayvanın 300 bin liraya satıldığını söyledi.

Yerli ırk küçükbaş hayvanlar kilo bazında 260-240 lira

Küçükbaş hayvan fiyatları hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Yerli ırk küçükbaş hayvanlar kilo bazında 260-240 lira arasında değişiyor. Mor, Van beyazı türleri ise 230-240 lira bandında satılıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Ekonomi
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.