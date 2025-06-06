Kurban Kesimi Sırasında İlk Yardımın Önemi

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Bozkuş, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalarda ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını, bu tür durumlarda bilinçli hareket etmenin önemli olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkuş, bayram telaşı ve deneyimsizlikten kaynaklanan kazalarda, bilinçli hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Özellikle derin kesi, uzuv sıkışması ve kopmalarında zamanla yarışıldığını vurgulayan Bozkuş, ilk yardımın hızlı ve doğru uygulanmasıyla kalıcı hasarların önüne geçilebileceğini anlattı.

Bu süreçte basit kesiklerin yanında ciddi kanamalarla da karşılaşıldığını aktaran Bozkuş, şunları kaydetti:

"Bayram nedeniyle acil servise başvurular oldukça artabiliyor. En sık başvuru nedenleri arasında kesiler, kanamalar ve hayvan tepmesi sonucu oluşan travmalar yer alıyor. Bu gibi durumlarda özellikle ciddi bir kanama varsa, temiz bir bezle bölgeye kuvvetli bası uygulanması çoğu zaman kanamayı durdurmak için yeterli olur."

Bozkuş, yaşanan yaralanmalarda ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını, bu tür durumlarda bilinçli hareket etmenin önemli olduğunu belirtti.

Soğuk zincir hayati öne taşıyor

Uzuv veya parmak kopması gibi bir durum söz konusu olduğunda, kopan parçanın buza direkt temas etmeyecek şekilde soğuk zincirle hastaneye ulaştırılması gerektiğine işaret eden Bozkuş, "Doku direkt buzla temas ettiğinde donarak zarar görebilir. Bu yüzden buzla doku arasında bir tampon malzeme kullanmak çok önemlidir. Bu tip vakalarda hızlıca acil servise ulaşmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkuş, hafif kesiklerde de bazı basit müdahalelerin kanamayı azaltabildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eğer kişi stabil durumdaysa ve kanama basıyla durdurulabiliyorsa, kanayan uzvun kalp seviyesinin üzerinde tutulması kanamayı yavaşlatabilir. Bu şekilde kişi en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmalıdır. Özellikle vurgulanması gereken bir diğer nokta ise turnike uygulamasıdır. Yaralı uzvun kanlanmasını tamamen kesecek şekilde bez veya iple yapılan turnike işlemlerini kesinlikle önermiyoruz."