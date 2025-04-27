Kurban Hisse Fiyatları 25-35 Bin TL Olarak Belirlendi

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurban hisse fiyatlarını 25 bin-35 bin TL, kesim ücretini ise 4 bin TL olarak açıkladı.

Kurban Bayramı öncesinde insanların kafalarındaki soru işaretlerini kaldırmak için çalışma yaptıklarını kaydeden Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, belirledikleri kilo ve hisse fiyatlarını açıkladı. Kurbanlık hisse fiyatlarını 25-35 bin TL olarak açıklayan Başkan Aras, belirledikleri tavsiye fiyatlarına uyulduğu takdirde hem üreticinin hem de tüketicinin memnun kalacağını ifade etti. Kesim ücretini de 4 bin TL olarak belirlediklerini kaydeden Aras, "Kurban yaklaştı, insanımız kurbanlık almak için telaşeye girdiler. Haklı olarak insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Biz de Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak çalışma yaptık. Bununla ilgili Türkiye ortalamasında ve Kayseri nispetinde belli fiyatlar oluşturduk. Bu fiyatlara uyulursa tüketicimiz ve üreticimiz mağdur olmayacak. Tabi bizim söylediğimiz fiyatlar tavsiye fiyatlarıdır, en düşük fiyatları açıklıyoruz. Erkek dananın kilosunu 300 TL, değerini yitirmiş olan düveler 290 TL, damızlık değeri olmayan inek fiyatını 275 TL olarak açıklıyoruz. Ayrıca kesim fiyatını da 4 bin TL, parçalama fiyatını da 2 bin TL olarak açıklıyoruz. Tabi bu söylediğimiz fiyatlar canlı kilo fiyatlarıdır. Aynı zamanda hisse fiyatlarını da açıklamak istiyoruz. Hayvanın büyüklüğüne göre 25 bin TL ile 35 bin TL arasında hisse fiyatı vardır" dedi.

Birlik olarak desteklerini sürdüreceklerinin de altını çizen Aras, "Bütün üreticilerimize ve tüketicilerimize hayırlı olsun. Bu fiyatlara uyulursa üreticilerimiz de belli bir meblağ kazanır, tüketicilerimizin de akıllarında soru işareti kalmaz. Biz de Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak desteğimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ