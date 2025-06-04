Kurban Bayramı Öncesi Yurt Dışında Kesim Endişesi

Kurban Bayramı Öncesi Yurt Dışında Kesim Endişesi
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Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, yurt dışında kurban kestirmenin paranın yurtdışına gitmesi ve yerli hayvancılığı olumsuz etkilemesi konusunda uyarıda bulundu. Yetkililerin acil önlem alması gerektiğini vurguladı.

Kurban bayramı öncesi haraketlilik sürüyor

-Veteriner Hekim Karanfil, "Yurt dışında kurban kestirmek paramızın dışarıya gitmesi demek"

DÜZCE - Kurban Bayramına sayılı gönler kala haraketlilik sürüyor. Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, kurbanların yurt dışında değil ülkemizde kesilmesinin hayvan üreticisine destek sağlayacağını söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlığını seçen vatandaşların yanı sıra hisselere giren vatandaşlar da son kurbanlığını tespit etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise kurban vekaletini yurt dışına gönderdi. Bu durum sonrasında Kurbanlık üretimi yapan hayvancılar da ise Kurban Bayramı için hazırlanan hayvanlar elde kaldı. Bu konu ile alakalı acil önlem alınması gerektiğini vurgulayan Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, "Yurt dışında vekalet ile kurban kestirmek paralarımız bir anlamda ülkenin milli değer kaybı oluyor. Aynı zamanda yerli üretim sektörüne de gelmediği için sürdürülebilir hayvancılığa da balta vuruluyor. Şimdi yetiştiricilerimizden bakım maliyetlerimiz, yem maliyetlerimiz hep arttı diyorlar. Bizim sektör biraz kirli, hayvan ile uğraşmak zor oluyor. Yaz, kış, bayram seyran yok. İyi gün kötü gün yok. Hayvanlara yetiştiricilerimiz hayvanlara her gün bakmak zorunda. Bu yurt dışına paraların gitmesinden kaynaklı bu sektörün beslenmemesini teşvik ediyor. Zaten zor kar eden bir sektör olunca bu sektörden çıkmalar oluyor. Bu sektörden kopan üreticiler ya da üretilmeyen hayvanlar ülke hayvancılığı için risk oluşturacak. Dolayısı ile yetkililerin hem vatandaşları bilinçlendirerek hem de yetkililerin bu konuda resmi politika olarak yurt dışı kurban kesimlerine bir düzenleme getirilmesi lazım. Hayvan üretmeye çalışıyoruz. Teşvik etmeye çalışıyoruz. Onlarla uğraşmaktansa bugün bu kurbanı vekaletle kesimin önüne geçmek bile bizde büyük bir yansıma olacaktır. Yani bizim halkımızdan ricamız yurt dışında ki vekalet ile kurban kesimi ile giden paranın yerli üreticiye dönmesi bizim hayvancılığımızı da üreticilerimizi de rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Ekonomi
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