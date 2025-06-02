Kurban Bayramı Öncesi Tarım Müdürü'nden Hayvan Sağlığı Uyarısı

Kurban Bayramı Öncesi Tarım Müdürü'nden Hayvan Sağlığı Uyarısı
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken sağlık kriterleri ve Tarım Bakanlığı'nın uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Canik ilçesindeki kurban satış yerlerini ziyaret ederek, kurbanlık hayvanların seçimi, sevki, nakil araçları hijyeni ve Tarım Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Sağlam'a Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü ile teknik personeller eşlik etti. Sağlam, kurbanlık hayvanların seçiminde bakanlık tarafından tanımlanan küpeli ve sağlıklı hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların iller arası sevklerinde gerekli belgelerin bulunmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Kurbanlık hayvanların seçiminde dikkat edilmesi gereken sağlık kriterlerine de değinen Sağlam, "Hayvanların sağlıklı, canlı görünümde, yüksek ateş ve solunum sorunu olmadan olması gerekir. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar tercih edilmemelidir" dedi.

Kurbanlık hayvanların yaş tespiti ve diş kontrolü ile ilgili bilgiler veren Sağlam, sığır ve mandaların en az 2 yaşını doldurmuş olması gerektiğini, koyun ve keçilerde ise 6 aylıktan büyük ve erişkin koyun görünümünde olmasının yeterli olduğunu belirtti.

Tarım Bakanlığı'nın ücretsiz mobil uygulaması "Tarım Cebimde" ile hayvanların küpe numaraları üzerinden ırk, cinsiyet, yaş ve aşı bilgilerine ulaşılabileceğini aktaran Sağlam, vatandaşların bu uygulama ile satın alacakları hayvanların sağlık durumlarını kolayca sorgulayabileceğini ifade etti.

Nakil araçlarının temizlik ve hijyenine de dikkat çeken Sağlam, hayvanların taşınacağı araçların mevzuata uygun olmasının ve dezenfeksiyonun yapılmasının önemine değindi. Ayrıca, kurbanlık hayvanların bakanlıkça onaylı kesimhanelerde ve belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmesi gerektiğini belirten Sağlam, "İlimizde 18 geçici kurban satış yeri ve 141 kurban kesim yeri bulunmakta olup, bu liste il müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Cadde, sokak ve parklarda hayvan kesimi yapılamaz" diye konuştu.

Sağlam, "Kurban Bayramı boyunca il ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimiz sahada denetim ve kontrollerini sürdürecek, nöbetçi veteriner hekimlerin bilgileri de internet sitemizde yer alacaktır" diyerek, vatandaşları kurban alım-satımında belirlenen kurallara uymaya çağırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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