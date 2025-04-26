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Kurban Bayramı Öncesi Oltu'da Hayvan Pazarlarında Hareketlilik

Kurban Bayramı Öncesi Oltu'da Hayvan Pazarlarında Hareketlilik
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Oltu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında canlılık gözlemleniyor. Küçükbaş hayvan fiyatları 10 bin TL, büyükbaşlar ise 80 bin TL'ye kadar çıkıyor. Satıcılar fiyat artışının maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, yetkililer sağlık kontrollerine dikkat çekiyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

Vatandaşlar kurbanlıklarını temin etmeye çalışırken, küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlıyor, büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Hayvan satıcıları, fiyat artışının kendilerinden değil, artan maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, alıcılar da bütçelerine uygun kurbanlık arıyor. Yetkililer, denetimlerin sıkılaştırıldığını ve kurban pazarlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, vatandaşlara resmi kurban satış noktalarından alışveriş yapmaları yönünde uyarılarda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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