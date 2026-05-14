Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi "bilet fiyatı" denetimi yapıldı

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otobüs terminalinde denetim gerçekleştirerek bilet fiyatlarının tavan ücretlerin üzerinde olup olmadığını kontrol etti. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışlarını önlemeye yönelik yoğun denetimlerde bulundu.

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yolcu taşımacılığı yapan firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatların üzerinde bilet satıp satmadığını denetledi.

Kayseri Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak haksız fiyat artışı ile fiyat etiketlerindeki yanıltıcı ve aldatıcı indirimlerle tüketicilerin mağdur edilmesinin önlenmesi amacıyla yoğun şekilde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayram öncesinde otogarlarda yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Dinçaslan, "Kurban Bayramı öncesinde artan talepler doğrultusunda bilet satış fiyatlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği tavan ücretin üzerinde satılıp satılmadığını belirlemek üzere Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerimizi sıklaştırdık." dedi.

Dinçaslan, aykırılık tespit ettikleri durumları tutanakla Ticaret Bakanlığına bildirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

