Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
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Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, Kurban Bayramı öncesi hayvan alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Küpeli hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı ve zayıf hayvanların kurban edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çekiç hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara önemli uyarılar geldi. Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirtirken, hayvan yetiştiricisi Ömer Yılmaz da büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Kilis'in en büyük danası olarak tanıttığı 1 ton 100 kiloluk kurbanlığın 300 bin liraya satıldığını söyledi. Küçükbaş hayvanların ise kilo başına 230 ila 260 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu belirtti.

"Küpesiz hayvanların satışı ve kesimi yasaktır"

Çekiç, hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Kurbanlık alırken küpeli olmasına özen gösterin. Küpesiz hayvanların satışı ve kesimi yasaktır" dedi.

"Zayıf hayvanların kurban edilmesini doğru bulmuyoruz"

Canlı hayvanların sağlıklı ve yeterli ağırlıkta olmasının da önemli olduğunu belirten Çekiç, "Zayıf hayvanların kurban edilmesini doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

"Küpesiz hayvanların kurban edilmesinin önüne geçmek için gereken her türlü tedbir alınıyor"

Çekiç, Kilis'te kurbanlıklarla ilgili tüm kontrollerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını da vurguladı. Çekiç, "Hem kesim alanlarında hem de hayvan sevk noktalarında ekiplerimiz gerekli denetimleri gerçekleştiriyor. Küpesiz hayvanların kurban edilmesinin önüne geçmek için gereken her türlü tedbir alınıyor" ifadelerini kullandı.

Kilis'in en büyük danası

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ömer Yılmaz, Kilis'in en büyük danası olduğunu belirten Yılmaz kurbanlık 1 ton 100 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti. Yılmaz, bu hayvanın 300 bin liraya satıldığını söyledi.

Küçükbaş hayvan fiyatları hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Yerli ırk küçükbaş hayvanlar kilo bazında 260-240 lira arasında değişiyor. Mor, Van beyazı türleri ise 230-240 lira bandında satılıyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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