Kurban Bayramı öncesi Ankara'da otogar ve halde fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde Ankara'da meyve-sebze hali ve şehirler arası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi. Fiyat etiketi ve bilet fiyatları üzerinde haksız bir uygulama olup olmadığı kontrol edildi.

Ekipler, halde, ürün künyelerini, meyve-sebze alış-satış fiyatlarını ve bu ürünlerde haksız fiyatlandırma olup olmadığını kontrol etti.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) denetimler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleriyle koordineli gerçekleştirildi.

Bu denetimlerde, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde beyan edilen fiyat listesi ile yolcuya kesilen bilet fiyatları karşılaştırıldı.

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, denetimler çerçevesinde bilet satış noktalarında, restoranlarda, kafeteryalarda ve büfelerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kontrollerin gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ankara'daki bölge müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kurban Bayramı öncesi AŞTİ'de denetimler gerçekleştirdik. Denetimlerimizde, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde otobüs firmalarının beyan ettiği fiyat listesi ile yolcunun biletindeki fiyatın uyumlu olup olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz sonucunda herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uyguluyoruz."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
