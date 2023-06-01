Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvan fiyatları belli oldu

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlık arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Küçükbaş hayvanın büyükbaş hayvana göre daha uygun olacağını ifade eden Çelik, kurbanlık fiyatlarının coğrafi bölgelere göre farklılık gösterebileceğini söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlık arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Kurban Bayramı için vatandaşların ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığının mevcut olduğu bilgisini veren Çelik, geçen yıl birçok olumsuzluğa rağmen 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, bu bayram da vatandaşların daha çok küçükbaş hayvana yöneleceklerini öngördüğünü söyledi. Çelik, küçükbaş hayvanın büyükbaş hayvana göre daha uygun olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelerimize göre hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebilir. Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Hayvanın yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu olmasına göre bu fiyatlarda farklılık görülebilir. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz. Ancak burada da hayvanın cüssesine göre ya da fazla kilolu olmasına göre fiyatlarda farklılık olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç itibarıyla büyükbaş kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşlarımızı bir hayli zorlayacağından küçükbaş hayvan onlar için çok daha cazip olacaktır."

"Sosyal belediyecilik anlayışı gereği kurbanlık satış yeri için kira bedeli alınmamalı"

Kurbanlıklarını satmak isteyen yetiştiricilerin belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerine yüksek meblağlarda kira bedeli ödediğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerimizden istenilen kurbanlık yeri kira bedelleri oldukça yüksek olmakla birlikte, bu miktarlar yetiştiricilerimize maddi külfet getirmektedir. Bazı belediyelerimiz sosyal belediyecilik anlayışı gereği satış yerlerini yetiştiricilerimize ücretsiz tahsis etmektedir. Bu uygulamayı yapan belediyelerimize sektörümüz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çok zor şartlarda yüksek maliyetlere rağmen üretmeye çalışan yetiştiricilerimize maddi anlamda destek olunması bakımından tüm belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlayışına uygun hareket ederek kurbanlık satış yerleri için kira bedeli almamalarının bayramda yapacakları en güzel hizmetlerden biri olacağına inanıyoruz."

"Kurban görülerek seçilmeli, kesilerek ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmalı"

Çelik, kurban ibadetine ilişkin vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, "İslam alemine özgü olarak her yıl idrak ettiğimiz kurban bayramlarında esas olan kurbanı kesmek ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Kurbanın ruhunda, maneviyatında bu vardır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bizzat kurbanlıklarını görerek, seçerek almaları ve dini kurallar çerçevesinde keserek ya da kestirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları, emredildiği şekliyle bu ibadetin yerine getirilmesinin bir gereğidir. Nitekim Peygamber Efendimiz, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir. Ayrıca kurban kesecek olan vatandaşlarımızın yaşadığımız depremlerden etkilenen binlerce insanımızı gözeterek onlarla paylaşması güzel ve yerinde bir davranış olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA