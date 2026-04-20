Kurbanlık parasıyla evlenmişti şimdi doğacak bebeği için kullanacak

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yamanlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 26 yaşındaki Hüseyin Demir, kurban bayramlarını hayatının en önemli dönüm noktalarıyla birleştiriyor.

Geçtiğimiz yıl kurbanlık satışlarından elde ettiği kazançla 6 Temmuz'da düğününü yaparak dünya evine giren Demir, bu yılki kurban döneminde ise çifte mutluluk yaşamayı bekliyor. Kurban Bayramı ile aynı günlerde bir erkek çocuk sahibi olacak olan Demir ailesi, bebeklerine "Adem Alp" ismini vermeyi planlıyor.

Genç üretici Hüseyin Demir, kurban bereketinin aile bütçelerine can suyu olduğunu söyledi. Geçen yılı ve bu yılki beklentilerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kurbanlıklarımızı sattık, kazandığımız parayla düğünümüzü yaptık ve evlendik. Bu yıl da inşallah Kurban Bayramı'nda eşim doğum yapacak. Adem Alp geliyor, heyecanlıyız. Bu kez kurban satışından elde edeceğimiz gelirle doğum masraflarını karşılayacağız ve bu sevinci kutlayacağız. Bizim için kurban dönemi sadece ticaret değil, ailemizin büyümesi ve mutluluğu demek."

Girdi maliyetleri yüksek

Besicilikteki maliyet artışlarına da değinen Demir, kurbanlık piyasası hakkında şu bilgileri verdi:

"Şu an fiyatlar 20 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. İri hayvanlar 35-40 bin lira civarında alıcı buluyor. Canlı ağırlık kilogram fiyatı ise 400 lira ile 500 lira arasında. Geçen yıl küçükbaşta canlı kilogram 300-350 lira bandındaydı. Yem fiyatları ve diğer giderler çok arttığı için bu durum ister istemez hayvana ve kırmızı ete yansıyor."

İşletmesinde Merinos cinsi küçükbaş yetiştiren Demir, bu yıl için 100 kurbanlık ayırdığını ve satışların başladığını belirtti. Bayramın yaklaşmasıyla talebin artacağını vurgulayan Demir, "Satışlarımız başladı. Genellikle bayrama bir ay ya da 20 gün kala işler daha da hızlanır. Geçen yıl da bu rakamlara yakın bir satış gerçekleştirmiştik, bu yıl da hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı