Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat!

Bayındır İçerenköy Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Şeyda Aydın Yaşar, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde ölçü, pişirme yöntemi ve hijyenin hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda artan et tüketimi, beraberinde doğru pişirme, saklama ve tüketim alışkanlıklarını da zorunlu hale getiriyor. Bu süreçte, sağlıklı bir bayram geçirmek için uzmanların önerilerine kulak vermek de büyük önem taşıyor.

Doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan yağlı etler, özellikle kalp-damar, şeker hastalığı (diyabet) ve hipertansiyonu olan bireyler için risk oluşturuyor. Bu kişilerin yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri ve etleri mutlaka salata gibi lifli gıdalarla tüketmeleri gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeyda Aydın Yaşar, etlerin pişirilme yönteminin sağlığı doğrudan etkilediğini belirtti.

Haşlama, ızgara ve yağsız sote gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Yaşar, "Yüksek ısıda kızartma gibi yöntemler, kanserojen madde oluşumuna neden olabilir. Ayrıca etleri sebzelerle birlikte pişirmek besin çeşitliliğini artırarak dengeli bir beslenme örüntüsü oluşturur." ifadelerini kullandı.

Yaşar, sağlıklı bireylerin bayramda her gün et tüketebileceğini ancak bunun sadece bir öğünle sınırlandırılması gerektiğini vurgulayarak, diğer öğünlerde sebze, salata, meyve ve yoğurt gibi besinlere ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Bayram boyunca bol su içmeye özen gösterilmeli"

Yeterli sıvı alımının özellikle yaz aylarında önemli olduğunu hatırlatan Yaşar, bayram boyunca bol su içmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşar, bayramda hareketsiz kalmamanın önemli olduğuna işaret ederek, yemeklerden sonra yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya açık havada oyun oynamanın hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de metabolizmayı canlı tutacağını anlattı.

Etlerin kendi yağıyla pişirilmesi gerektiğine dikkati çeken Yaşar, "Özellikle kuyruk yağı ve tereyağı gibi doymuş yağlar eklenmemelidir. Izgarada pişirirken de etin yüzeyi kömürleşmemeli." ifadelerini kullandı.

Yaşar, kesim öncesi ve sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, "Etler çiğ veya az pişmiş olarak kesinlikle tüketilmemeli, zira bazı zoonoz hastalıklar bu şekilde insana bulaşabilir." değerlendirmesini yaptı.

Etlerin birer yemeklik porsiyonlara ayrılarak saklanması ve eksi 18 derece gibi uygun sıcaklıkta dondurulması gerektiğini aktaran Yaşar, donmuş etin çözülüp tekrar dondurulmasının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini kaydetti.

Yaşar, kurban etinin buzdolabında en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Aksi takdirde sindirimi zor olabilir. Et yemeklerinin yanında sebze ve tam tahıllar tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Önerilerin sadece hastalıkları önlemek için değil, genel sağlığın korunması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, "Et tüketiminizi dengeleyin, sofranızdan sebzeyi eksik etmeyin, su içmeyi ihmal etmeyin. Bayramı sağlıklı geçirmenin en güzel yolu budur." değerlendirmesini yaptı.