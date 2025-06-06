Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Midilli'ye Yoğun Tatilci Akını

Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Ege Adaları'na tatilci akını

BALIKESİR - Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribotların hareket ettiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

Erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı.

Midilli ile Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri bu bayram, önceki bayramlara kıyasla Midilli Adası'na geçişlerde yüzde 30 ile yüzde 40 arasında azalma olduğunu savundu.

Daha ekonomik olması tercih sebeplerinden biri

Kurban Bayramı tatilini ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar arasında bekleyen tatilcilerden Ahenk Öğüt, Aslen Ayvalıklı olduğunu ancak Ayvalık dışında çalıştığı için sadece tatil amaçlı Ayvalık'a geldiğini söyleyerek, " Midilli Adası'nı gidip görmek istedik. Tabi bunda biraz daha ekonomik olmasının da payı var" dedi.

Ayvalık ile Midilli Adası arasında çalışan bir firmanın rehberlerinden biri olan Nevzat Turhan, "Her sene Midilli çok fazla talep görüyor. Bugün bayağı kalabalık o yüzden büyük talep var adaya. Midilli'deki yemeklerin damak tatları, kültürlerinin bize yakın olması bu talebi arttırıyor. Schengen vizelerinde de problem olduğu için Kapı Vizesi imkanıyla insanların Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunanistan'ın Ege Adaları'na gidebilmelerinin önünü açıyor. Ayvalık'ın Midilli Adası ile kültürel yakınlığı da yemeklere yansıyor, danslara yansıyor, şarkılara yansıyor. Bu gibi ortak noktalar olduğu için insanlar da yurt dışına giderken ilk olarak sadece 45 dakika içerisinde gidilebilen Yunanistan'ın Midilli Adası'nı tercih ediyor." dedi.

"Bu bayram yolcu sayısında geçen seneye kıyasla yüzde 30- 40 civarında düşüş var"

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi ve yöneticisi olan Ali Jale ise; "Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Gördüğü üzere; Ayvalık-Midilli hattında yine yoğun bir bayram sabahı yaşıyoruz. Ancak diğer yılları düşündüğümüzde, bu sene bu yoğunluk yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azalmış durumda. Bu durumun çeşitli sebepleri olabilir. En önemlisi insanların vize problemi yaşaması ve randevu bulamaması. Bunun dışında da çeşitli ekonomik sebepler olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de bayramın birinci günü olması sebebiyle bugün yaklaşık 1200 kişi Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan, Midilli Adası'na doğru geçiş yapacak. Fakat ikinci ve üçüncü günlerde maalesef bu yoğunluğu yaşayamayacağız. Bayram periyodu boyunca 2 bin 500 kişi civarında geçiş yapar. Bunun dışında; bugün ilk periyot da, Ayvalık'ta 6 gemi kalkacak. Müşterileri de bekletmemek adına, böyle yoğun günlerde burada sefer yapan firmalarla ortak bir program yapıyoruz. Bu program dahilinde gemileri çeşitli saatlerde sıralı bir şekilde gönderiyoruz. Böylece yolcular hiç beklemeden Midilli Adası'na ulaşıyorlar. Zaten Ayvalık-Midilli hattının bu kadar tercih edilmesinin sebeplerinden biri de; yolcuların geçiş anlarında, gemi konusunda gerçekten sıkıntı yaşamaması ve çok sefer olmasıdır. Bayram medeniyle ara seferlerde olacak. Özellikle özel araçlarıyla Midilli'ye gitmek isteyenler için öğle saatlerinde de seferler koyduk. Bu yıl özellikle araçlarıyla Midilli'ye gitmek isteyenlerin sayısında yükseliş ivmesi gözlemliyoruz. Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak olan yaz sezonunda da Midilli-Ayvalık arasında yoğunluğun süreceğini düşünüyoruz." diye konuştu.