Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Midilli'ye Yoğun Tatilci Akını

Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Midilli'ye Yoğun Tatilci Akını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na olan feribot seferlerinde yoğunluk gözlemleniyor. Geçişlerin azalmasına rağmen tatilciler, ekonomik sebeplerle Midilli'yi tercih ediyor.

Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Ege Adaları'na tatilci akını

BALIKESİR - Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribotların hareket ettiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

Erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı.

Midilli ile Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri bu bayram, önceki bayramlara kıyasla Midilli Adası'na geçişlerde yüzde 30 ile yüzde 40 arasında azalma olduğunu savundu.

Daha ekonomik olması tercih sebeplerinden biri

Kurban Bayramı tatilini ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar arasında bekleyen tatilcilerden Ahenk Öğüt, Aslen Ayvalıklı olduğunu ancak Ayvalık dışında çalıştığı için sadece tatil amaçlı Ayvalık'a geldiğini söyleyerek, " Midilli Adası'nı gidip görmek istedik. Tabi bunda biraz daha ekonomik olmasının da payı var" dedi.

Ayvalık ile Midilli Adası arasında çalışan bir firmanın rehberlerinden biri olan Nevzat Turhan, "Her sene Midilli çok fazla talep görüyor. Bugün bayağı kalabalık o yüzden büyük talep var adaya. Midilli'deki yemeklerin damak tatları, kültürlerinin bize yakın olması bu talebi arttırıyor. Schengen vizelerinde de problem olduğu için Kapı Vizesi imkanıyla insanların Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunanistan'ın Ege Adaları'na gidebilmelerinin önünü açıyor. Ayvalık'ın Midilli Adası ile kültürel yakınlığı da yemeklere yansıyor, danslara yansıyor, şarkılara yansıyor. Bu gibi ortak noktalar olduğu için insanlar da yurt dışına giderken ilk olarak sadece 45 dakika içerisinde gidilebilen Yunanistan'ın Midilli Adası'nı tercih ediyor." dedi.

"Bu bayram yolcu sayısında geçen seneye kıyasla yüzde 30- 40 civarında düşüş var"

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi ve yöneticisi olan Ali Jale ise; "Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Gördüğü üzere; Ayvalık-Midilli hattında yine yoğun bir bayram sabahı yaşıyoruz. Ancak diğer yılları düşündüğümüzde, bu sene bu yoğunluk yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azalmış durumda. Bu durumun çeşitli sebepleri olabilir. En önemlisi insanların vize problemi yaşaması ve randevu bulamaması. Bunun dışında da çeşitli ekonomik sebepler olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de bayramın birinci günü olması sebebiyle bugün yaklaşık 1200 kişi Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan, Midilli Adası'na doğru geçiş yapacak. Fakat ikinci ve üçüncü günlerde maalesef bu yoğunluğu yaşayamayacağız. Bayram periyodu boyunca 2 bin 500 kişi civarında geçiş yapar. Bunun dışında; bugün ilk periyot da, Ayvalık'ta 6 gemi kalkacak. Müşterileri de bekletmemek adına, böyle yoğun günlerde burada sefer yapan firmalarla ortak bir program yapıyoruz. Bu program dahilinde gemileri çeşitli saatlerde sıralı bir şekilde gönderiyoruz. Böylece yolcular hiç beklemeden Midilli Adası'na ulaşıyorlar. Zaten Ayvalık-Midilli hattının bu kadar tercih edilmesinin sebeplerinden biri de; yolcuların geçiş anlarında, gemi konusunda gerçekten sıkıntı yaşamaması ve çok sefer olmasıdır. Bayram medeniyle ara seferlerde olacak. Özellikle özel araçlarıyla Midilli'ye gitmek isteyenler için öğle saatlerinde de seferler koyduk. Bu yıl özellikle araçlarıyla Midilli'ye gitmek isteyenlerin sayısında yükseliş ivmesi gözlemliyoruz. Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak olan yaz sezonunda da Midilli-Ayvalık arasında yoğunluğun süreceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN SUAT SALĞIN - Ekonomi
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL

Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken karar! O ismi görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.