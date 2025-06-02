Kurban Bayramı İçin Doğru Bıçak Seçimi Uzmanından Tavsiyeler

Kurban Bayramı İçin Doğru Bıçak Seçimi Uzmanından Tavsiyeler
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Kurban bayramı yaklaşırken, kurban kesimi için en uygun bıçaklar hakkında uzman görüşleri alındı. Bıçak uzmanı Ali Osman Özkurt, çelik kesim bıçağının en iyi tercih olduğunu ve toplamda farklı bıçak türlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kurban bayramına sayılı günler kala hangi bıçakların kullanılması gerektiğini uzmanı açıkladı. Kurbanları fazla yaralamadan en iyi bıçağın 'Çelik kesim bıçağı' olduğu ifade edildi.

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık telaşına girenlerin yanı sıra kurbanı hangi bıçakla kesme telaşı da oluştu. Bıçak satışlarında artış olurken, eski bıçaklarını bilemek isteyenler de bıçakçıların yolunu tuttu. Kurban olacak hayvanların fazla yaralanmadan çelik bıçak ile kesilmesi gerektiğini belirten Bıçak uzmanı Ali Osman Özkurt, sıyırma ve doğrama bıçaklarının da farklı olması gerektiğini dile getirdi. Özkurt şöyle devam etti: "Bıçak sadece kurban olarak değil evde de kullanırken çok önemli. Bıçağın çok iyi olması lazım çeliğinin çok iyi olması lazım. Herkes bıçağını çok iyi olarak söyleyebiliyor ama güvenilir yerden bıçak almak lazım. Bıçağın çok keskin olması lazım hayvani eziyet ettirmeden kurbanı kesmemiz lazım. Bıçak daha bilemeye girmeden kesmesi lazım. Bilindik iyi bir yerden iyi bir marka bıçak alınması lazım" ifadelerini kullandı.

"Su ile bileme daha iyi"

Evlerde kullanılan eski bıçakların da bilenmesi gerektiğini dile getiren Özkurt, "Bileme işini biz sulu bir şekilde yapıyoruz. Bıçağı yakmadan, zarar vermeden yapıyoruz. İlk alındığı gibi aynı keskinlikte müşterilerimize bıçakları teslim ediyoruz. Kurban hayvanlarının kafa kesme bıçağı ayrı, yüzme bıçağı ayrı, sıyırma bıçağı ayrı, parçalama bıçağı ayrıdır. Tek bıçak ile bütün işi yapılmaz. Çok profesyonel olan insanlar bile tek bıçak ile bütün işi yapmazlar. Deri yüzme bıçağı ayrı sıyırma bıçağı ayrıdır. Tek bıçak ile kesim yapmak sağlıklı değildir. Sıyırma bıçağı ile yapılan iş doğrama işini yapamaz. Her bıçağı kendi alanında kullanırsak daha sağlıklı iş yapmış oluruz daha randımanlı iş yapılmış olur" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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