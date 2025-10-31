Kuraklık Tehdidi: Fındıkta Sulama Sistemine Geçiş Zorunlu

1) 3'LÜ KISKAÇTAKİ FINDIKTA KURAKLIĞA KARŞI 'SULAMA SİSTEMİ' ÖNERİSİ

KARADENİZ Bölgesi'nde zirai don ve istilacı böcek türleri kaynaklı hasarın yanı sıra iklim değişikliğinin etkileri de fındık tarımını olumsuz etkiliyor. Bölgede özellikle kuraklık tehlikesine karşı fındık bahçelerinde modern tarıma yönelip, sulama sistemi entegre edilmesini öneren Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, "Kuraklığın bu sezon vermiş olduğu zararın 60 bin ton civarında olduğunu öngörüyoruz. Alınması gereken ciddi tedbir, sulama sistemine geçiş olmalı" dedi.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılarla ilgili mücadeleler sürüyor. Karadeniz Bölgesi'nde zirai don ve istilacı böcek türleri kaynaklı hasarın yanı sıra yağış rejiminde değişkenliğine yol açan iklim değişikliğinin etkileri de fındık tarımını olumsuz etkiliyor. Olumsuzlukların sürmesi halinde fındık üretiminde ciddi azalmalar yaşanabileceğine ve kuraklığın son yıllarda daha etkili şekilde yaşanacağına dikkati çeken uzmanlar, özellikle kuraklık tehlikesine karşı fındık bahçelerinde modern tarıma yönelip, sulama sistemi entegre edilmesini öneriyor. Son yıllarda artan olumsuzluklarla 2024'te 747 bin ton olarak belirlenen fındık rekoltesi, 2025'te 457 bin tona geriledi.

'EN AZ 250 BİN TONLUK REKOLTE KAYBIMIZ OLDU'

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde sulama sistemine geçilmesinin zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Fındıkta kokarcaya bağlı 40 bin ton bir hasarın olduğunu söylüyoruz ama kuraklık son yıllarda daha etkili bir hale geldi. Kuraklığın bu sezon vermiş olduğu zararın 60 bin ton civarında olduğunu öngörüyoruz. Alınması gereken ciddi tedbir, sulama sistemine geçiş olmalı. Bu sadece Batı Karadeniz'de değil, Orta ve Doğu Karadeniz'de de mutlak suretle yapılması gerekiyor. Bununla ilgili bakanlığın mutlaka teşvik sistemlerini daha da yükselterek sulama sistemini devreye almasında fayda var. Toplamda baktığınız zamanda 2025 mahsulünde kuraklığa bağlı 60 bin ton, kokarcaya bağlı 40 bin ton, yaşamış olduğumuz zirai don da en az 150 bin ton olmak üzere maalesef en az 250 bin tonluk rekolte kaybımız oldu. Bu da son yılların en büyük kaybı" diye konuştu.

'MUTLAK SURETLE TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ'

Kuraklığın fındık bahçelerindeki verimliliği de otomatik olarak düşürdüğünü söyleyen Arslantürk, "Bundan sonraki yıllarda da aynı durumun olabileceğini öngörerek gerekli tedbirleri çok daha hassasiyetle almamızda fayda var. Rekolte kaybı 20 bin tonla başladı. Geçen yıl 40 bin, bu yılda artarak devam ediyor. Tedbir alınmazsa, 150 bin tonlara kadar gitme olasılığı çok güçlü. Yağış şekli sağanak yağış olduğu için çok yağış aldığı düşünülüyor ama öyle bir şey yok maalesef. Uzmanlara göre, 2040 yılına kadar bu kuraklık aynen devam edecek. Kuraklık sadece o yıla verdiği zarar manasına gelmiyor. Fındık ucu kurumalarını da artırdığı için bahçelerindeki verimliliği de otomatik olarak düşürüyor. Mutlak suretle tedbir almak zorundayız" dedi.