Haberler

Antalya'da üniversite öğrencileri çilek üretim tesisinde "topraksız tarım"la tanıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Yonca ve Ersan Kotiloğlu çifti, 18 bin dekar alanda topraksız tarım ile çilek üretimi yapıyor. Üniversite öğrencilerine topraksız tarımın avantajları hakkında bilgi vererek, üretimdeki verimlilik artışını ve ürün kalitesini vurguluyorlar.

Kotiloğlu çifti tarafından ilçede örtü altı üretimine alternatif kurulan modern tesiste topraksız çilek üretimi gerçekleştiriliyor.

Kumluca Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Kalkan koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında, 18 bin dekar alana kurulan üretim tesisini ziyaret etti.

Öğrenciler, Kotiloğlu çiftinden topraksız tarım ve sağladığı avantajlara ilişkin bilgi aldı.

Ersan Kotiloğlu, geleneksel üretimde dekarda 6 bin çilek fidesiyle üretim yapılırken, topraksız tarımla fide sayısının 14 bine kadar çıktığını, bunun da aynı şekilde elde edilen ürün miktarında artış sağladığını söyledi.

Topraksız tarım sayesinde erken üretim ile mahsulü daha iyi değere pazarladıklarını belirten Kotiloğlu, "Üretimde kontrol bizim elimizde olduğu için hastalıklara daha dayanıklı oluyor. İşçilik maliyeti daha az. Çiftçilerimize bu şekilde üretimi tavsiye ediyoruz." dedi.

Tesisin danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Kalkan da topraksız tarımın sadece üretim miktarını değil ürün kalitesini ve dayanıklılığını da artırdığını ifade etti.

Bu yöntemle yetiştirilen çileklerin raf ömrünün daha uzun, görünüm ve lezzetinin daha standart olduğunu anlatan Kalkan, ürünlerin Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Ermenistan'ın yanı sıra Malezya gibi uzak pazarlara da ihraç edilebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi

İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi