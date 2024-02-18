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Kulu'da çiftçilere ürün değişikliği imkanı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 2014 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne başvuruda bulunan çiftçilerin 29 Şubat tarihine kadar ürün değişikliği yapabilecekleri duyuruldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2014 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne başvuruda bulunan çiftçilerin 29 Şubat tarihine kadar ürün değişikliği yapabilecekleri duyuruldu.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2024 yılı ÇKS başvuru işlemlerinin 1 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 2 Ocak 2024 tarihinde sona erdiğini hatırlattı. Öztürk, bu tarihten sonra ürün değişikliği yaptırmak isteyen, yeni başvuru yapmak isteyen ve ilave arazi için başvuru yapmak isteyen çiftçilerin işlemlerini yaptırabileceğini söyledi. 2024 Yılı ÇKS başvurusunda bulunmuş olan çiftçilerin 29 Şubat 2024 Perşembe gününe kadar ürün değişikliği yapabileceğini ifade eden Cengiz Öztürk, "İlk defa ÇKS kayıt yaptıracak olan çiftçilerimiz; miras sorunları nedeniyle intikali yapılmamış ancak üzerinde tarımsal üretim yaptığı arazileri yıl içerisinde satın aldığı ve intikalini yaptırdığı arazileri ayrıca hiç bir zaman ÇKS'ye kayıt yapılmayan arazilere ekilen ürünlerin hasat tarihinden önce 2024 yılı ÇKS başvuru yaparak tarımsal desteklemelerden yararlanabileceklerdir" dedi.

Öztürk, "Çiftçilerimiz 2024 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine başvuruları var ise üzerinde tarımsal üretim yapılmak kaydıyla miras, intikal ve mülkiyet sorunlarından dolayı intikali yapılmamış araziler ile yıl içerisinde satın almış veya kiralamış olduğu arazileri ekilen ürünlerin hasat tarihinden önce mevcut başvurularına ilave yaptırabilirler" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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