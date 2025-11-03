Haberler

Küllerinden Doğan Umut Sergisi Eskişehir ve İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Aydın Doğan Vakfı, karikatür sanatının gücüyle doğanın değerini ve umudu konu alan "Küllerinden Doğan Umut" sergisini Eskişehir ve İstanbul'da sergileyecek. Sergi, orman yangınlarının ardından doğanın yenilenme gücünü vurguluyor ve izleyicilere ilham verici bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Aydın Doğan Vakfı, karikatür sanatının evrensel diliyle doğanın değerini ve umudu odağına alan "Küllerinden Doğan Umut" sergisini Eskişehir ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 40 yıllık arşivinden seçilen eserlerle hazırlanan sergi, son yıllarda yaşanan orman yangınlarının ardından doğanın kendini yenileme gücüne dikkati çekiyor. Sergi, izleyiciyi hem düşündürücü hem de ilham verici bir yolculuğa davet ediyor.

İlk olarak Bursa'da başlayan sergi, yolculuğuna 4 Kasım'da Eskişehir'de devam edecek. Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 4-28 Kasım arasında ziyarete açık olacak sergi, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların karikatürleri üzerinden ormanların yaşamsal değerini, ekosistemlerin kırılganlığını ve umudun dönüştürücü etkisini görünür kılıyor.

Eserler, kelimelerin ötesine geçen bir anlatımla, doğanın karşı karşıya olduğu tehditleri ve küllerinden doğan yeniden doğuş ihtimalini izleyiciyle paylaşıyor.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, 40 yıllık köklü geçmişiyle yalnızca bir yarışma değil, evrensel bir sanat platformu olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar 137 ülkeden 9 bin 300 sanatçının 90 binden fazla eseriyle katkı sunduğu bu prestijli mecra, karikatürün güçlü anlatımıyla toplumsal olayları ve değişimleri bir zaman kapsülü gibi kayıt altına alıyor.

"Küllerinden Doğan Umut" sergisi de bu birikimden derlenen seçkin örneklerle, doğaya karşı sorumluluğumuzu hatırlatmayı ve umutla harekete geçmeyi hedefliyor.

Aydın Doğan Vakfı, yıl boyunca farklı şehirlerde ve mekanlarda düzenleyeceği sergilerle, yarışmanın zengin mirasını ve koleksiyonunu geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmayı sürdürecek. Ayrıca yarışmanın arşivine Aydın Doğan Vakfının sanal müze internet adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 4-28 Kasım arasında Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, 11-28 Kasım arasında İstanbul'daki Galeri Işık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
