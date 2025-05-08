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Külçe Altın, Nisan Ayında En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

Külçe Altın, Nisan Ayında En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, nisan ayında en yüksek reel getiri külçe altından elde edildi. YI-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,54 oranıyla öne çıktı. Diğer yatırım araçları ise kayıp yaşattı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında yatırımcısına aylık en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,80, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından avro yüzde 4,07 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,03, devlet iç borçlanma senetleri yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 3,83 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,60 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,91, dolar yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 10,34, DİBS yüzde 11,95, dolar yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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