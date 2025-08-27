Kulakkaya Yaylası'nda Turizm Potansiyelini Artırmak İçin Yatırımlar Devam Ediyor

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nın turizm potansiyelinin artırılması amacıyla alt ve üstyapı yatırımları devam ediyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yayla, Giresun'un önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi.

Giresun Valiliği ile Yavuzkemal Belde Belediyesince, turizm olgusunun geliştirilmesine yönelik projeler yürütülüyor. Yayladaki evlerin dış cephelerinin doğaya uygun hale getirilmesi ve ulaşım altyapı standartlarının yükseltilmesi çalışmaları sürüyor.

Yöresel ürünlerin satışa sunulacağı çarşının kurulması ile otopark ve konaklama projeleri de devam ediyor.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, Kulakkaya'nın Giresun'da turizm merkezi ilan edilen 3 yayla arasında yer aldığını söyledi.

Önal, ormanları, temiz havası ve otantik yapısıyla öne çıkan Kulakkaya'nın son yıllarda bilinirliğinin artmasıyla Giresun ve bulunduğu coğrafyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Yerli ve yabancı misafirleri yörede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Önal, "Kulakkaya, yurt içi ve dışından ziyaretçi akınına uğruyor. Buranın devamında Göksu Travertenleri ve Mavi Göl bulunuyor." dedi.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki yaylanın doğal yapısının yanı sıra güler yüzlü insanları sayesinde de turistler tarafından tercih edildiğini anlatan Önal, belediye olarak yaylaya her türlü hizmeti verdiklerini ifade etti.

"Yayla merkezini araç trafiğine kapatıyoruz"

Önal, turistlerin ilgi gösterdiği yaylada alt ile üstyapı eksikliklerinin hızla giderilmesi için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Yayla merkezini araç trafiğine kapatıyoruz. Burayı yayalaştıracağız. Merkezde insanlar rahat bir şekilde gezinme imkanı yakalayacak. Pazarcı esnafımızı da çarşı projesiyle bir araya toplayacağız. 20 iş yeri yaparak kendilerine tahsis edeceğiz." diye konuştu.

Yayladaki evlerin doğaya uygun hale getirilmesi için de Kulakkaya Yaylası Evleri Dış Cephe Giydirme Projesi'nin yürütüldüğünü vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Yaylamızın doğal yapısını korumakta kararlıyız. Bu yönde binalarımızı doğaya uygun hale getiriyoruz. Tüm binaların dış cephelerini ahşap giydiriyoruz. 5 yıl önce başlattığımız çalışmamız, DOKAP ve DOKA destekli. Yetkililerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kulakkaya, yaylalar içerisinde imarlı ve kadastrosu tamamlanmış tek yayla. Belediye olarak yüksek katlı imar izinleri de vermiyoruz. Belediye Meclisimizde aldığımız kararla, yeni inşa edilecek yapıların dış cephesinin ahşap giydirilmesi zorunluğu getirdik."

Proje kapsamında yayladaki çoğunluğu ev olan 40 yapının doğaya uyumlu hale getirilmesinin planlandığını ifade eden Önal, şimdiye kadar 29 yapıdaki çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Önal, geçmişten aldıkları bu güzellikleri koruyarak geleceğe aktarmak istediklerinin altını çizerek, "Yeşilini koruyoruz. Gelecek nesillere güzel bir yayla bırakmak istiyoruz. Alt ve üstyapısıyla yaylamızı gelen misafirlerimiz için dört dörtlük hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Beldenin eşsiz doğal güzelliklerini, otantik özellikleri barındıran mahalleleri de yöre turizmine kazandırmak amacıyla çalışma yaptıklarını anlatan Önal, "Kulakkaya artık gelen insan yoğunluğunu kaldırmıyor. Buradaki turizm hareketliliğini, mahallelerimize de kaydırmayı planlıyoruz. Bölgemizin tamamında ekoturizm canlılığını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun Valiliği kanalıyla yaylada ulaşım yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Önal, desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.